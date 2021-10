AMLO aclara si intervino para que Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, saliera de la cárcel

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aclaró si intervino para que Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora acusado de corrupción, lavado de dinero y defraudación fiscal, continuara con su proceso en libertad.

En la conferencia de prensa de este lunes 18 de octubre, se le cuestionó a AMLO sobre la carta que el exgobernador panista de Sonora le envió al presidente cuando este arribó al poder y en la que, presuntamente, le pedía que actuara a su favor para continuar con su proceso fuera de la cárcel.

Debido a que Padrés Elías salió de prisión en febrero 2020, se le preguntó a López Obrador si hizo caso a su petición; esto respondió.

No, porque no me correspondía y somos respetuosos del poder judicial, es parte de los cambios, desde que soy presidente, no he intervenido [...] Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, son otros tiempos", expresó el presidente en la 'mañanera'.