AMLO pide confianza y paciencia al gobierno de Alfonso Durazo en Sonora: "Vamos a esperar"

Cuidad de México.- Durante la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió confianza y paciencia al nuevo Gobierno de Sonora, el cual está dirigido por un seguidor de la Cuarta Transformación (4T), Alfonso Durazo.

Desde Palacio Nacional, AMLO pidió al pueblo "ver cómo avanza" el gobierno de Durazo, en especial en materia de seguridad, pues solo lleva dos meses al mando.

Aseguró que tanto presidencia como el gobierno encabezado por Durazo ya está actuando para atender las necesidades del estado, y que no son iguales a sus predecesores, los conservadores y neoliberales.

No somos lo mismo. Vamos a esperar resultados y en Sonora estamos nosotros actuando, se está ampliando el número de elementos de la Guardia Nacional , instalaciones, estamos comprometidos para garantizar la paz y tranquilidad con los sonorenses y la gente lo está entendiendo así", expresó el presidente de México.

Asimismo, expresó que en Sonora están conscientes del proyecto de transformación en el estado, y por ello ganó Alfonso Durazo, de Morena, en las pasadas elecciones.

Finalmente, mencionó que la 'Regla de Oro' de la 4T es "Cero corrupción", y que quienes piensan que Morena es igual a los otros gobiernos están equivocados, pues aún "no los conocen bien".

Aquí hay una regla de oro, cero corrupción y cero impunidad, quienes están pensando que es lo mismo, están equivocados, esa es la apuesta de los que no confían en la 4T, o no nos conocen bien o están en contra de nosotros deseando que puedan decir en el futuro, 'son lo mismo'", expresó AMLO.

Me pueden decir 'Peje', pero no soy lagarto, no somos iguales", finalizó el presidente de México.