Canaco: Regularización de 'autos chocolate' es "formidable", pero no deben entrar más a México

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el Gobierno Federal anunciara la firma de un decreto para regularizar los denominados 'autos chocolates', Ivonne Llamas Asencio, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio en Cajeme (Canaco), calificó el hecho de “formidable”.

Aseguró que, con ello, el principal beneficio sería que los vehículos contarán con una placa que le brinde seguridad a terceros en caso de algún accidente.

A mi me parece formidable, creo que es la mejor decisión. Es un gran sacrificio el comprarse un carro pero muchos no están asegurados y en caso de que haya algún accidente no responden y la única forma de poderlos manejar de una forma formal es poniéndoles una placa para que el seguro responda por daños a terceros", explicó Ivonne Llamas.