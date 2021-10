Habitantes de Pueblo Yaqui se manifiestan frente a palacio; exigen elecciones para designar a comisarios

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana habitantes de Pueblo Yaqui se presentaron con pancartas y mantas en mano frente al palacio municipal, exigiendo que se tome en cuenta a cada uno de ellos para seleccionar al nuevo comisario o comisaria en esta nueva administración, proceso que, exigen, se realice por medio de elecciones abiertas.

Ello, luego de que en algunas delegaciones ya inició la aplicación de una encuesta ciudadana como parte del proceso de asignación de los comisarios o comisarias.

Venimos el día de hoy 120 personas aproximadamente a alzar la voz porque se está buscando imponer a los comisarios, nos dicen que van a realizar una consulta ciudadana pero el proceso está amañado, las autoridades lo quieren hacer a su modo para que les salgan las cosas a favor de ellos y no a favor del pueblo. No lo vamos a permitir, si las demás comisarías y delegaciones no tienen ningún problema se respeta, pero en Pueblo Yaqui queremos elecciones con urnas, que se respete la democracia”, dijo Jorge Valdés López, vocero de la agrupación.