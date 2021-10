Suspenden aplicación de primera dosis de vacuna contra el Covid-19 de Pfizer en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de molestia viven ciudadanos y ciudadanas de Cajeme luego de acudir a la Plaza Sendero y al Estadio de los Yaquis y enterarse de que no recibirían su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Fue ayer cuando la Secretaría del Bienestar informó que en estos lugares aquellas personas que hasta el momento no cuentan con ninguna vacuna contra el coronavirus podrían recibir su primera dosis de Pfizer. Sin embargo, ya en el lugar se les informó a los presentes que solo se aplicarán segundas dosis.

En la foto, ciudadanos que acudieron a primeras horas a recibir su vacuna contra el Covid-19. Créditos: Javier Zepeda

Según la información de la Secretaría del Bienestar los días 22, 23 y 24 de octubre se aplicarían primeras y segundas dosis de la vacuna Pfizer. Aunque el delegado de esta dependencia en Cajeme, Bernabé Arana, aseguró que desde las 05:00 horas de la mañana se le anunció a la ciudadanía, de último momento, que se suspendería la aplicación de la primera dosis, los presentes denuncian que llegaron al lugar desde muy temprano y que se les informó hasta 3 horas después.

Este día no me lo van a pagar en el trabajo y llevo dos horas aquí. No pude ponérmela en su momento pero todavía en la mañana consulté información y decía muy claro que hoy acudiéramos por nuestra primera dosis”, dijo Roberto Flores, ciudadano del municipio.