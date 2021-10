Sin censura: Guillermo Padrés exhibe 'roces' con EPN y el PRI en Sonora: "Me costó muy caro..."

Hermosillo, Sonora.- El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés habló sin censura sobre la relación que tuvo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que el Partido de Acción Nacional (PAN) causará un 'cambio' en la entidad. Señaló que este evento fue el inicio de 'problemas' con el expresidente de México Enrique Peña Nieto.

A través de una entrevista que compartió Carmen Aristegui, el exgobernador Guillermo Padrés Elías, quien estuvo al frente de Sonora desde 2009 a 2015, reveló que tuvo roces con el mandatario mexicano, los cuales lo llevarían a prisión.

Detalló que desde que el PAN arribó al poder en Sonora se vivió un ambiente tenso en la entidad, debido a que se trató de un cambio radical de partidos y del cierre de más de 70 años de un partido en el poder.

No obstante, según el exgobernador, fue el cuestionamiento constante a las propuestas de EPN y no ceder a las presiones de este fueron lo que lo llevaron a la cárcel.

Reveló en la entrevista que el expresidente Enrique Peña Nieto (quien llegó al poder en 2012) quería cerrar "por capricho" el Acueducto Independencia, no obstante, como este no cedió, su vida personal y política cambió en su administración.

Guillermo Padrés reveló que en el segundo semestre de 2013 el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong le pidió que cerrara el Acueducto Independencia, pero como se negó a hacerlo, recibió la amenaza.

Yo caí a prisión porque me le enfrenté, porque no cedí a las presiones del [ex] presidente Enrique Peña Nieto, porque no estuve de acuerdo con sus políticas públicas, no estuve de acuerdo en que él quisiera manipular tanto al Estado de Sonora como a nuestro Gobierno y me le enfrenté... y me costó muy caro", expresó Padrés.