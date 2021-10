Transportistas dicen "no" a casetas de cobro; exigen libre tránsito en Sonora

Cajeme, Sonora.- Luego de que el pasado domingo se liberara la caseta de peaje de Esperanza y se reanudaran los cobros por parte del personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), transportistas calificaron de “inconstitucional” esta actividad, exigiendo que se cumpla con lo establecido por el Artículo 30 de la Ley Federal de Caminos.

Alejandro Espinoza Balderrama, jurídico nacional de la Organización Integradora de Derecho Convencional (Indeco), explicó a TRIBUNA que se debe de garantizar una carretera libre de peaje para todos los transportistas de carga, sin que exista una distinción entre quienes son de origen sonorense y quienes no lo son.

Agregó que ante la reanudación del cobro en las casetas de peaje, que hasta el pasado domingo permanecían tomadas por el Movimiento por el Libre Tránsito de Sonora, optarán por la intervención de Gobernación para establecer un diálogo con el gobernador actual de Sonora.

“A los transportistas les afecta mucho este cobro. En el Artículo 30 de la Ley Federal de Caminos se establece una ruta libre de peaje, para nosotros esta era la Carretera Federal México 15 que fue robada en el estado de Sonora, nos están privando de un derecho que la Constitución nos ofrece”.

Advirtió que en caso de no obtener una solución favorable podrían incluso buscar un juicio de amparo y demandar al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, el jurídico aseguró que los transportistas de carga no consideran factible la adquisición de un chip para poder transitar sin pagar.

No vemos factible esta solución del chip. La ley es general, la ley nos dice en el Artículo 30 que tenemos derecho a una libre de peaje, no nos habla de comprar ningún chip ni de andar distinguiendo al sonorense del que no lo es, esa carretera es de todos”, finalizó.