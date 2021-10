Transportistas se quejan de los cobros elevados en las casetas de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Luego de llegar a un acuerdo con autoridades estatales y federales y tras poco más de 4 años de mantener tomadas las casetas de cobro del estado, el Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora liberó las casetas de Hermosillo, Guaymas y Esperanza, a fin de que sean retomadas por el Gobierno Federal a través de Camino y Puentes Federales (Capufe).

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Entre los acuerdos que pactaron ambas partes está el que los sonorenses queden exentos del peaje a través de un programa de residentes universal, así como la disminución de las tarifas, mismas que a decir de algunos transportistas y conductores particulares son excesivas.

El representante legal del Movimiento Libre Tránsito señaló que su lucha no ha terminado, por lo que estarán atentos de que se cumpla con lo acordado.

Transportistas afirmaron que esta medida que los tomó por sorpresa, los impactará pues el desembolso por circular por las carreteras del estado es muy alto.

No sabíamos que ya estaban cobrando en las casetas, me agarró descuidado y tuve que hablar a la empresa para que me depositaran, pague la de Esperanza y la de Fundición, son 500 pesos que no traía en la bolsa", dijo Joel Arce personal de la compañía Transportes Romero, de los Mochis, Sinaloa.