Ciudadanía podrá tener audiencias semanales de atención ciudadana en el Ayuntamiento de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Reportes de lámparas en mal estado, solicitudes de apoyo y diferentes problemáticas ciudadanas, podrán ser expuestos por los residentes del municipio directamente al alcalde Javier Lamarque Cano.

Con la finalidad de atender estás inquietudes, este miércoles, el gobierno municipal, dio inicio con un programa de audiencias ciudadanas semanales.

La ciudadana Perla Paniagua, declaró que este tipo de acciones, facilitan los trámites que se requieren para poder tener una repuesta de ayuntamiento. "En mi caso vine a solicitar una ampliación de mi vivienda, porque ya somos muchos, había estado metiendo papeles y no avanzaba mi solicitud, y ahorita en menos de media hora ya pude hablar con la persona encargada y me voy con una solución".

Gerardo Villa, comerciante, añadió que es una buena forma de poder manifestar las inquietudes ciudadanas. "Vine a renovar el permiso de un comercio y me tocó la suerte de que estuviera estas audiencias, no tuve que dar vueltas y esperar a que me reciba el funcionario".

Durante el arranque de esta iniciativa el munícipe declaró: "Para cumplir con ser un gobierno de puertas abiertas, para escuchar y aquí mismo atender peticiones, problemáticas e inquietudes de los ciudadanos, ya que hay mucha gente que nos pide audiencias privadas que no requieren de una audiencia. Por eso lo más conveniente es dedicar un día a la semana, para que puedan plantear directamente al presidente municipal su problemática", explicó.

Finalmente añadió que en estas audiencias públicas se atenderá y dará respuesta a las solicitudes, ya que se contará además con la presencia de los funcionarios que correspondan al tipo de situación planteada por los ciudadanos, informando además que estás se realizarán todos los miércoles en un horario de 11:00 a 14:00 horas.

