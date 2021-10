"¡Zopilotes!": Esto dijo AMLO sobre la 'confesión' de Padrés contra EPN y el PRI en Sonora

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre la entrevista del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en la que confiesa que tuvo 'roces' con el expresidente Enrique Peña Nieto y que estos lo llevaron a prisión. AMLO señaló que tanto el PRI y el PAN en esta entidad resultaron "ser lo mismo".

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 27 de octubre, el mandatario AMLO fue cuestionado sobre la reciente entrevista de Guillermo Padrés, gobernador de Sonora durante el periodo de 2009 a 2015; en esta, el exgobernador panista declara que no ceder a los "caprichos" de EPN le trajo grandes problemas y cambios en su vida personal y política.

Al respecto, López Obrador señaló que tanto el PRI, como el PAN resultaron ser lo mismo en Sonora.

En primera instancia, declaró que el pueblo de Sonora es muy "politizado" y "crítico", pues la gente es muy "consciente"; no obstante, al momento de cambiar de el PRI al PAN, fueron víctimas de "engaños" por parte de ambos partidos.

Detalló que ambos partidos actuaron como "zopilotes" pues se unieron para "manipular a la gente" en Sonora previo a las elecciones 2009, en donde ganó Guillermo Padrés, no obstante, decidió dejar eso en el pasado.

Tras esto, señaló que le "da gusto la nueva actitud del pueblo de Sonora", pues ahora han elegido la Cuarta Transformación, y que ahora toda la responsabilidad está en el gobernador Alfonso Durazo.

Ahora la responsabilidad es de Alfonso, no tiene derecho a fallar, no puede fallarle al pueblo de Sonora, se ha portado a la altura [...] Lo de los exgobernadores, ya, ahora es una etapa nueva [...] No vamos a caer en los mismos vicios y nosotros vamos a ayudar al pueblo", declaró López Obrador.