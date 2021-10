Hermosillo: Estafados tras una década planeando quinceañera, pero su familia llegó al rescate

Hermosillo, Sonora.- Por 10 años, la familia de Isabel ahorró para realizar el sueño de que su hija, quien padece síndrome de Down, festejara sus 15 años con todo lo que una fiesta tan importante requiere.

Lamentablemente, la familia de la joven de 14 años fue una de las víctimas de Laura 'N', mujer que recibió 20 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por estafar a sus clientes ofreciendo presuntos servicios de organización de eventos.

Afortunadamente para Isabel, el apoyo de sus familiares y amigos no se hizo esperar y gracias a ellos podrá celebrar su llegada a la edad de la ilusión.

Efraín Santillanez, padre de Isabel, relató que festejar los 15 años de su hija era el deseo más grande que tenían como padres, tanto fue así que desde hace una década comenzaron sus ahorros para contar con un elegante salón decorado, rica comida, un vestido rojo para su niña y hasta fuegos artificiales.

Contratamos el paquete platinum nosotros, el que trae banda, local, todo, lo fuerte de ella, que era el paquete más alto que ella manejaba supuestamente y aparte nosotros fuimos agregando más, invitados, más pirotecnia, cabina de foto. Le fuimos agregando todito lo que miramos en los eventos, pues es mi hija, la única niña y ella es Down y emocionada y todo el rollo, pues ósea tiramos la casa por la ventana”, platicó.

Después de 10 años de planeación, el papá de la menor pudo liquidar en 2019 el evento a Laura, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Al enterarse del caso, allegados a la familia se comunicaron para ponerse de acuerdo y cooperar en una semana lo que se había planeado a lo largo de una década.

"Yo no quería que me ayudara la familia, yo quería que mejor disfrutaran ellos, y ahorita la familia en frie..., las amistades y la familia se pusieron a planear", dijo.

La quinceañera, que estaba programada para celebrarse el viernes 5 de noviembre, se recorrió para el sábado 6 de noviembre, pues el grupo musical y local que usarían en la pastelada, que ellos habían apartado por su cuenta, ahora serán el evento principal, señaló Efraín.

Ahora nomás vamos a cenar en la casa, algo con la familia, ya el otro día volver hacer otro gasto para el maquillaje de la niña y que la pastelada sea realmente la fiesta, ella no sabe, no mide la magnitud del problema, no hemos dicho nada delante de ella", comentó.