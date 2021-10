La relación con Estados Unidos estaría en 'la cuerda floja' por AMLO y avance de la 4T

Ciudad Obregón, Sonora.- La relación entre México y Estados Unidos podría estar 'en la cuerda floja' debido a los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador, ligeramente contrarios a los de Joe Biden. Aquí verás todos los detalles al respecto de este señalamiento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El presidente estadounidense, Joe Biden, envió un mensaje el pasado 27 de septiembre a los mexicanos a través de un video en sus redes sociales en el que felicita al país en el marco del Bicentenario de la Consumación de la Independencia.

En nombre del pueblo de los Estados Unidos, estoy orgulloso de enviarle nuestros mejores deseos a todo el pueblo de México al celebrar su victoria por haber logrado su independencia hace 200 años”.

Joe Biden insistió que su nación, "no tiene amigo más cercano que México" y también resaltó la relación bilateral entre ambos países.

Sin embargo, el presidente AMLO y otros integrantes de su partido y de la Cuarta Transformación (4T) se han lanzado en distintas ocasiones contra el gobierno estadounidense.

Esto tuvo inicio desde que el demócrata Joe Biden entró al poder tras ganar las elecciones contra el exmandatario, Donald Trump, quien se distinguió por atacar desde el inicio de su campaña a México por la migración ilegal que intentaba entrar a Estados Unidos y que calificó como “delincuentes” y "violadores" a los mexicanos, por lo que construiría un “gran” muro fronterizo el cual debía pagar México.

López obrador fue uno de los últimos mandatarios en felicitar a Joe Biden tras la proyección de su victoria electoral, pues lo hizo después de 38 días como también el presidente ruso, Vladimir Putin.

Cientos de politólogos calificaron esto como una muestra de apoyo a Donald Trump, pues el entonces presidente de Estados Unidos denunció un supuesto fraude electoral, algo que el mismo AMLO comparó con su primera derrota electoral en 2006 contra Felipe Calderón Hinojosa cuando se le preguntó sobre su posición al no reconocer la victoria de Biden, pues dijo “No queremos ser imprudentes”.

Asimismo, denunció censura por parte de los medios estadounidenses.

¿Cómo es eso? En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente, no es cualquier cosa. Eso no se había visto, los medios censuran. Estoy hablando en Estados Unidos, porque lo de México ya estamos acostumbrados, no existimos, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial, en internet o en las redes y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos”.