Con el PAN y procesos abiertos, Guillermo Padrés buscaría volver a la política en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- A dos años de salir del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, ya hace acto de presencia en los eventos de su partido, el PAN, y aseguran que busca retomar su carrera y, sobre todo, sus influencias políticas, para ello se dice víctima del régimen anterior en el Gobierno Federal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue a finales de septiembre cuando el fantasma de Padrés reapareció en la política sonorense al revelarse fotos del primer gobernador panista en una reunión con militantes de Acción Nacional en el municipio de Huatabampo.

La periodista Michelle Rivera reveló que a Padrés Elías lo acompañaron el exalcalde de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas y el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cesar Bleizeffer, durante el evento donde el ex mandatario estatal destacó las obras realizadas en su construcción, entre ellas el polémico Acueducto Independencia.

Guillermo Padrés pasó a la historia de Sonora al arrebatarle la gubernatura al PRI tras resultar ganador de la contienda electoral de 2009 a 2015. Sin embargo, el descontento por parte de la ciudadanía con su gobierno y los escándalos de corrupción le volvieron a dar la victoria al tricolor con Claudia Pavlovich al frente.

La entonces candidata del PRI decía que su principal propuesta era la honestidad y con el eslogan “Otro Sonora ¡Ya!”, la campaña de Pavlovich se basó en prometer un gobierno distinto al de su antecesor Guillermo Padrés Elías, a quien prometió llevar ante las autoridades tras ser señalado por desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito.

La relación entre ambos partidos en ese momento no era la mejor para llevar a cabo una transición de poderes de manera pacífica y la gobernadora priista prometió castigar la corrupción —todo apuntaba a investigar a su antecesor— por lo que creó la Fiscalía Especializada en este ámbito.

Un año después, en noviembre de 2016, Guillermo Padrés se entregó a las autoridades por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal y permaneció recluido 52 meses en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

El 3 de febrero de 2019, abandonó el penal con un brazalete localizador luego de que su familia hipotecó algunas propiedades para pagar los 140 mil pesos de fianza que le impuso un juez federal para llevar su proceso en libertad.

Aunque la entonces gobernadora Pavlovich Arellano se pronunció en contra de la sentencia a favor de Padrés, las pruebas que asegura haber entregado la Fiscalía Anticorrupción de Sonora a la Fiscalía General de la República parecen no ser suficientes para regresar al panista a la cárcel.

Así como causó indignación la liberación de Padrés y su imagen se volvió un sinónimo de corrupción en Sonora, su día a día fue perdiendo relevancia en los medios locales, sin embargo, su repentina reaparición hizo eco más allá del estado y llegó hasta las autoridades federales.

El pasado 18 de octubre, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su posible participación en torno a la liberación de Guillermo Padrés, hecho que negó y aseguró que nunca ha intervenido en esos temas.

En dicha conferencia, se le informó a López Obrador que Guillermo Padrés estaba listo a regresar a la vida política pese a tener dichos procesos pendientes, por lo que se le comparó con Emilio Lozoya, quien, a pesar de los señalamientos en su contra, goza de libertad luego de haber sido captado en un restaurante de la Capital luego de su detención en febrero del 2020 en Málaga, España.

Pareciera que los cuestionamientos no cayeron bien en la presidencia y horas después de la conferencia mañanera, la FGR publicó un comunicado para aclarar la situación legal del sonorense y responsabilizar a la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Con base a lo revelado por la dependencia federal, Padrés tiene un proceso que se inició en 2014 relacionado a delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que el segundo iniciado en 2016 es sobre defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el comunicado, la FGR indicó que la extinta PGR desistió de la acusación de delincuencia organizada contra el imputado y aseguró que cuenta con las pruebas para demostrar el delito de defraudación fiscal equiparado y los elementos para solicitar sentencia condenatoria contra Padrés.

Luego de la controversia que ocasionó a nivel nacional los cuestionamientos al presidente López Obrador por su presunta complicidad en la liberación de Guillermo Padrés, el exgobernador de Sonora rompió el silencio y se dijo víctima de una persecución política.

En entrevista concedida para el portal Proyecto Puente, el exgobernador aseguró que se opuso a ceder a los caprichos del expresidente Enrique Peña Nieto, con quien coincidió durante casi tres años, al negarse a cerrar el Acueducto Independencia, ubicado en Hermosillo, afectando proyectos personales y políticos del priista que lo llevaron a estar en prisión.

Yo caí a prisión porque me le enfrenté, porque no cedí a las presiones del presidente Enrique Peña Nieto, porque no estuve de acuerdo con sus políticas públicas, no estuve de acuerdo en que él quisiera manipular tanto al Estado de Sonora como a nuestro Gobierno y me le enfrenté y me costó muy caro”, reveló el panista.