Caída de Facebook, WhatsApp e Instagram deja en evidencia la existencia del 'Fomo'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado lunes algunas de las más famosas redes sociales del mundo dejaran de funcionar quedó en evidencia el gran problema de adicción a las plataformas digitales y la ansiedad que sienten algunas personas al no poder mantenerse conectadas durante la mayor parte de su día, lo que ahora las nuevas generaciones llaman 'Fomo'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La caída de dichas plataformas digitales tuvo una duración de al menos 6 horas, lo que fue suficiente para que de forma instantánea los usuarios buscaran alguna alternativa similar para no perderse ningún hecho relevante. A raíz de esto, expertos destacaron la existencia del 'Fomo', (por sus siglas en inglés: Fear Of Missing Out), término que fue acuñado por el doctor Dan Herman a finales de la década de los 90 y que hace referencia al miedo de las personas de perderse de algo o quedarse fuera.

El 'Fomo' en cajemenses

En un sondeo realizado por TRIBUNA habitantes del municipio de Cajeme confesaron haber recurrido de forma casi inmediata a otras redes sociales, una vez que se percataron de que las tradicionales no funcionaban de forma adecuada. "Encontré la manera de comunicarme, la primera aplicación a la que recurrí fue TikTok porque necesitaba más que nada mantenerme conectado", comentó Juan Carlos, afirmó que estar conectado a una plataforma se volvió una "necesidad".

Por su parte, Jorge Álvarez, también dijo verse afectado por la caída de las plataformas. "No me pude comunicar con las personas con las que comúnmente hablo, así que recurrí a otras medidas para poder seguir realizando mis actividades de forma normal", dijo. Agregó que debido a que en el lugar donde actualmente labora se acostumbra utilizar el denominado home office, por lo que la necesidad de mantenerse comunicado por medio de alguna aplicación incrementó.

Otra de las sensaciones que los cajemenses confesaron experimentar fue la "ansiedad y tristeza", pues en su día a día acostumbran a compartir memes, imágenes, y demás contenido en redes y el no hacerlo, o el no ver lo que los demás estaban posteando les llegó a provocar hasta cierto "enfado". Julio César, habitante de Ciudad Obregón, afirmó que si bien el uso de las redes sociales se puede observar de forma general en la sociedad, son las nuevas generaciones las que parecen tener una mayor "adicción" por estar siempre al tanto de estas plataformas.

Los jóvenes, sobre todo los de las nuevas generaciones, muestran tener una mayor dependencias, ya que ellos están acostumbrados desde pequeños al manejo de las redes sociales y a resolver distintos asuntos por medio de Internet. Esto se pudo observar el día de ayer, pues muchos se apresuraron a descargar otras aplicaciones por mera necesidad", concluyó.

Por su parte, Christian Cruz, experto en marketing digital y redes sociales, coincidió en que los hechos del pasado lunes dejó en evidencia la dependencia que tienen algunas personas a mantenerse activas en las redes.

"La caída de estas redes sociales sí provocó que los usuarios recurrieran a otras alternativas para mantenerse comunicados con sus amigos, familiares y demás. Se ha creado una dependencia a las redes en la actualidad, sobre todo en los adolescentes", explicó.

Dijo que se trata de una situación generacional, debido a que estos “nativos digitales” crecieron haciendo uso de dispositivos y aplicaciones digitales. "Les llaman nativos digitales a las personas que crecieron estando conectadas todo el tiempo. Se ha creado una sociedad digital."

Mantenerse conectado consiste en estar al pendiente de los sucesos que ocurren en el mundo. Una de las afectaciones que podría causar esta obsesión es que dejamos de comunicarnos con nuestros padres y vecinos de forma personal, por lo que en cierto modo afecta la comunicación directa pero es algo generacional".

"Sensación de vacío"

En entrevista con TRIBUNA, la licenciada en psicología, Ethel Vianney, advirtió que el uso cotidiano de estas redes sociales en las personas, puede hacer que la ausencia de las mismas provoque que sientan una sensación de vacío. "Eso es lo que se vio reflejado con la parálisis de estas aplicaciones, sobre todo en los jóvenes. Están acostumbrados a mantenerse en comunicación por medio de Whatsapp o Facebook y al momento en que estas fallaron rápidamente buscaron la manera de seguir en conexión, por así decirlo", dijo.

Aseguró que esta misma situación se puede observar en adultos, debido a que cada vez más las personas permanecen atentas a estas aplicaciones, mientras que algunas las usan de forma cotidiana para trabajar. "Ese es otro aspecto que también pudo haber generado la necesidad de buscar una aplicación que cumpliera con las mismas funciones, la comunicación en los trabajos", detalló.

Fuente: Staff