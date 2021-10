Líder de Madres Buscadoras de Sonora iniciará huelga de hambre; se encuentra amenazada

Hermosillo, Sonora.- Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó por medio de las redes sociales oficiales de esta agrupación que en los próximos días iniciará una huelga de hambre al exterior de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que el titular de desaparecidos se niega a atenderla, mientras que desde hace tiempo se vio obligada a irse del estado tras ser amenazada de muerte.

Presidente, López Obrador, el día lunes iniciaré una huelga de hambre afuera de la FGR México, debido a que el titular de la fiscalía de desaparecidos no me atiende. Soy la presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y actualmente me encuentro desplazada por amenazas”, se lee en la publicación.