Cajeme: Alcalde Carlos Javier Lamarque Cano toma protesta a nuevos comisarios y delegados

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este lunes 1 de noviembre el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, tomó protesta a los nuevos comisarios, comisarias, delegadas y delegados del municipio de Cajeme.

La secretaria general del Ayuntamiento, Lucy Navarro, habló sobre el proceso que se realizó para la asignación de cada uno de ellos y ellas.

Explicó que primero se nombró una comisión integrada por 7 regidores, misma que trabajó durante el registro de los interesados a ser comisarios, este proceso se llevó a cabo del 12 al 15 de octubre y se obtuvo un total 132 registros, 27 para comisarios y 105 para delegados.

El 15 de octubre empezó a trabajar la encuestadora Data Marketings durante 14 días. En total encuestó a dos mil 435 personas para el proceso de selección. El 29 de octubre la comisión recibió los resultados de la consulta y realizó el dictamen que fue aprobado en Cabildo.

En total quedaron asignados 4 mujeres y 1 hombre en las comisarías, así como 19 delegadas y 12 delegados.

De este modo el día de hoy el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, tomó protesta a cada uno de ellos. Sobre la inconformidad por parte de habitantes de Hornos afuera del palacio municipal por la asignación de Mirna Figueroa Tapia como delegada, quien ya se había desempeñado 3 años en el cargo, dijo:

Hay inconformidad por parte de algunas personas. Quiero dejar claro que se respetó la consulta. A la mayoría de los seleccionados no los conozco personalmente. Hubo muchos conocidos que se registraron para ser comisarios y me pidieron apoyo pero la mayoría no quedó, eso es la democracia”, explicó.