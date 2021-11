Habitantes de Bahía de Kino reportan inconsistencias en obra de drenaje

Hermosillo, Sonora.- Lleno de lodo y tapado se encuentra el drenaje de Bahía de Kino, una obra a la que desde un inicio se opusieron algunas personas y que hoy se encuentra sin funcionar, debido a las condiciones del terreno y las irregularidades en su construcción.

Al respecto, un grupo de habitantes de la comunidad exige a las autoridades que se finquen responsabilidades, ya que tal y como lo advirtieron previo a su construcción, dicho proyecto no está en condiciones de operar.

La obra la impusieron a la fuerza y ahora que no la pueden echar a andar y ante el reclamo que les estuvimos haciendo todo el año que duró la obra, un grupo de gente queremos que alguien sea responsable de eso, porque tal como se dijo, está inutilizable", dijo

Ariel Ballesteros, habitante de Bahía de Kino

Explicó que actualmente el proyecto realizado por el Gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), presenta muchas fallas por lo que resulta inservible.

La obra se terminó y no ha funcionado porque tiene muchos problemas, la tubería, el colector principal está lleno de lodo, hay tubos que no están bien conectados, el cárcamo de rebombeo está lleno de agua de mar, la empresa que hizo el trabajo no tenía experiencia, hasta un muerto hubo ahí, entonces está tapado el drenaje”, detalló.