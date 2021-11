Autos chocolate: Advierten por cobros de hasta mil 700 pesos por fradulentas cartas de no robo

Hermosillo, Sonora.- Varias organizaciones fradulentas pueden llegar a cobrar hasta mil 700 pesos para "tramitar" la carta de no robo para autos chocolate en Sonora, la cual es gratuita, indicó el apoderado legal del Comité Nacional Prodefensa de la Economía Familiar en el estado.

Omar Lugo Patrón manifestó que estas organizaciones tienen por nombre Depafason, Feos, Conapafan y Juan Carlos Salcedo Valenzuela, quien se autonombra falsamente integrante de Condefa.

El objetivo es hacer un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, también al propio gobernador del estado a que no se institucionalice el delito, que no permitan que esas organizaciones por medio de esas prácticas le estén robando a la gente y que aparte haya autoridades presentes ahí que lo están avalando, creo que los vehículos americanos es un tema social muy importante y muy delicado y nadie tiene por qué sacar provecho de él", señaló.

Agregó que la ver dicha situación, las organizaciones que más afiliados tienen en la entidad se unieron para combatir el tema del fraude y evitar que haya más afectados.

Estamos en contra de que cobren, no se debe de cobrar, si la autoridad quiere lanzar un programa de verificación con gusto lo apoyamos pero que sea de manera gratuita, no podemos lastimar más el bolsillo a la gente que menos tiene, si tienes un vehículo americano es porque no tienes acceso económico para poder adquirir uno nacional”, indicó.