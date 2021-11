Ciudad Obregón crece en función de los vehículos sobre los transeúntes; no hay pasos peatonales

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El caminar por las calles resulta cada vez más difícil debido a la falta de banquetas, corredores peatonales y señalizaciones, y es que, con el aumento del parque vehicular, la ciudad ha modificado las infraestructuras al servicio del automóvil, dejando al peatón un espacio mínimo para poder desplazarse.

Calles, avenidas, estacionamientos ocupan cada vez más área lo que impacta en diferentes aspectos sociales como el número de accidentes viales o el tipo de crecimiento urbano.

Falta de espacios peatonales

Javier Ruiz, arquitecto, explicó que, desde hace años, en la ciudad se ha dado preferencia a cubrir las necesidades vehiculares, sin preocuparse por las de los transeúntes, lo cual ha convertido a Ciudad Obregón en una ciudad cada vez más pensada para automóviles.

Este crecimiento se debe a las necesidades que la sociedad va teniendo, si no se proporcionan métodos alternativos de transporte, como el uso de la bicicleta, un servicio de camiones eficaz, un metro, se continuará creciendo en función al automóvil", detalló el experto.

Agregó que con el tiempo se ha dado prioridad a lo vehicular, argumentando que anteriormente calles como Vicente Guerrero, Ignacio Allende, No Reelección, contaban con camellones, los cuales se decidieron eliminar en favor de una vialidad más amplia.

Actualmente vemos que se apuesta por dar soluciones que dificultan más al transeúnte, como el colocar puentes peatonales, en lugar de dar soluciones como pasos a desnivel para los carros, y así desahogar la carga vehicular e incentivar el caminar o uso de bicicletas", finalizó.

Juan de la Cruz, ciudadano, compartió: “Cada vez es más difícil cruzar una calle, hacen falta topes o semáforos en varios cruceros, nos piden que crucemos por las esquinas, pero, la ciudad está hecha con avenidas muy largas, deberían de poner pasos peatonales a media cuadra, pero la verdad es difícil porque ni algunos cruces de calles tienen”.

Por su parte, Eduardo Soto Arganza, coordinador del Escuadrón Vial Independiente, detalló que, al incrementar el número de población en la ciudad, se aumenta en consecuencia el de vehículos, y la falta de una aplicación correcta de la Ley de Tránsito, alimenta la falta de cultura vial.

Si esta Ley se respetara, se podrían prevenir el 99 por ciento de los accidentes, porque no solo es responsabilidad del conductor el obedecer el reglamento, sino también de los peatones”.

El experto detalló que existen sanciones para los peatones que no cumplen con la normativa, no obstante, esta no se aplica, ejemplificando que el caso de quienes cruzan vialidades fuera de las esquinas o el permitir menores de 1 años transitando sin supervisión en avenidas, lo cual evidencia la falta de espacios para el peatón.

Cristina Copado, ciudadana, detalló que, como persona con discapacidad motora, el problema se incrementa. “Si un peatón normal, batalla en transitar, esto se multiplica si usas silla de ruedas, por ejemplo, el subir a un puente peatonal para mí me resulta imposible, están mal diseñados”.

Aumentan accidentes

De acuerdo a cifras recabadas por del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora, de 2016 a 2020 en el Estado se han registrado cerca de 15 mil accidentes de tránsito terrestre anuales, un promedio de 41 diarios, solo en zonas urbanas y suburbanas; en los que cada 48 horas muere al menos una persona.

La instancia señaló que pese a que el 96.4 por ciento de los accidentes fueron responsabilidad fue del conductor, existen situaciones ajenas, como falta de señalización adecuada, carencia de iluminación o el mal estado de las calles, especialmente en los municipios de Hermosillo y Cajeme; así como factores que incrementan el riesgo como el exceso de velocidad, y acciones paralelas al momento de manejar, como usar el celular, maquillarse, cambiar la emisora de radio, incluso distraerse escuchando música, conducir con cansancio físico, entre otros.

