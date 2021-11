Comparece Quintero Borbón, exalcaldesa de Navojoa, por presunta corrupción durante su Gobierno

Navojoa, Sonora.- A casi dos meses de ausencia, María del Rosario Quintero Borbón regresó al Palacio Municipal de Navojoa, sin embargo, en esta ocasión no hubo abrazos ni halagos como estaba acostumbrada sino todo lo contrario, fue recibida entre gritos y reclamos, debido a la herencia de su administración.

Puntual a su cita, acompañada de su esposo, la exalcaldesa ingresó a la sala de Cabildo, con una actitud desafiante ante quienes hoy la acusan de corrupta; como de costumbre, evadió cualquier pregunta incómoda, donde sus exfuncionarios la señalaron como la responsable de todas las anomalías ocurridas durante su Gobierno.

Una vez iniciado el “juicio”, la Comisión Plural le informó que se encontraron alrededor de 34 observaciones, las cuales van desde, tráfico de influencias, desfalco, omisión de responsabilidades, desaseo administrativo, además de un mal uso de recursos públicos.

Fiel a su estilo, Rosario Quintero marcó su línea, asegurando que únicamente respondería a las observaciones señaladas en el citatorio, lo cual encendió los ánimos entre los presentes.

Aquí estoy cumpliendo con mi deber ciudadano, a pesar de que la notificación no fue la correcta, encontré un papelito tirado en mi cochera, en la cual se me citaba a comparecer; de una vez les pido que respeten lo que indica el dictamen y no quieran que hable de algo que no está aquí”, puntualizó Quintero Borbón.