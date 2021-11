Justicia para Cananea: AMLO se compromete a crear un fondo solidario de 600 millones de pesos

Hermosillo, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de varios secretarios de su gabinete, viajó el jueves, 11 de noviembre, al norte del estado para presentar el Plan de Justicia para Cananea, en el que el Gobierno federal y la minera Grupo México se comprometieron a crear un fondo solidario de 600 millones de pesos para dar pensiones a más de mil mineros jubilados de Cananea durante los próximos 10 años, así como en resolver los conflictos laborales, aumentar beneficiarios de programas de bienestar, garantizar salud ambiental y derecho al agua, así como acciones de mejoramiento urbano.

Yo no descarto la posibilidad de que tengamos un encuentro de todos, que se quede atrás la confrontación y que nos unamos todos, en beneficio de la comunidad, los dirigentes, de los obreros, de los trabajadores, de la empresa minera. Es para darle una pensión a los trabajadores que legalmente no tenían derecho, pero que es un acto de justicia innegable el que tengan este reconocimiento. Si por cuestiones legales, administrativas, fueron excluidos, pues qué bien que se está reparando el daño, la omisión", expresó el mandatario.

AMLO presenta Plan de Justicia para Cananea

El acuerdo, firmado entre secretarios de estado y el vicepresidente de la compañía, Javier García de Quevedo, establece el pago de un salario mínimo, a partir de enero de 2022, que será otorgado a las viudas, en el caso de que los mineros hayan fallecido.

El dinero será entregado de manera directa a los beneficiarios, a través del Banco del Bienestar. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, detalló que el fondo apoyará a mineros retirados que, en condiciones normales, hubieran tenido acceso a una pensión por haber trabajado durante un periodo de 500 semanas.

Alcalde Luján expuso que avanza en lograr “acuerdos justos” para las demandas que ha hecho la sección 65 del Sindicato Minero y en el conflicto legal por 5 por ciento de los recursos de la privatización de la mina, otorgado al gremio. “

Tras el desastre en 2014, la minera Buenavista Cobre, filial de Grupo México, creó junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para reparar los daños; sin embargo, la empresa sólo erogó durante tres años, hasta la extinción de dicho fideicomiso, la cantidad de mil 200 millones, faltando 800 millones de pesos comprometidos a los afectados de la comunidad.

En enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia a favor de los afectados y determinó que dicho fideicomiso se debía volver a abrir, pues no se terminó en cumplir con los acuerdos. María Luisa Albores González, secretaria de Semarnat aseguró que tendrá revisiones periódicas en la zona para checar la calidad de agua, así como a las actividades mineras, reformular el fideicomiso a fin de concretar el proceso de justicia social e indagar a servidores públicos por omisiones en el caso.

Aguas contaminadas en Sonora

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que se levantará el muestreo en 28 localidades a mil 290 familias y 3 mil 870 habitantes, para conocer el posible daño a la salud de pobladores, provocado por la contaminación del Río Sonora.

En 2014, los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados luego de que por accidente se derramaron en ellos más de 40 millones de litros de ácido sulfúrico. Las afectaciones por el incidente al día de hoy siguen presentes.

En noviembre de 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que existen altas concentraciones de arsénico y plomo en el agua que utilizan a diario los habitantes de siete comunidades del Río Sonora; en el 98 por ciento de los lugares donde se realizó el muestreo fueron encontrados estos componentes químicos, considerado el peor desastre ecológico en México.

Alcalde Luján dijo que se trabaja con Grupo México para que las 10 plantas potabilizadoras que fueron instaladas en la región del Río Sonora puedan operar plenamente. Asimismo, se planea construir 10 plantas de tratamiento de aguas residuales y en el caso concreto de Cananea, una de las asignaturas más apremiantes es mejorar los sistemas de abasto para garantizar el derecho humano al agua.

Lugareños mirando las aguas contaminadas

Para remediar esta situación, como primeras acciones, Conagua está haciendo todo un programa para detectar específicamente las problemáticas, en el que se invirtió 25 millones de pesos para la compra de equipos de bombeo para abastecer el agua de El Riíto.

El Mandatario mexicano insistió en no descartar la posibilidad de solucionar el conflicto histórico de los mineros y Grupo México que lleva 14 años.

Y es que al considerar que el territorio es mejor que el escritorio, el presidente pidió que ambas partes consideren esta posibilidad:

Como han habido diferencias y se lleva tiempo de confrontación, se va a necesitar tiempo para la reconciliación, pero no lo descartemos y también no esperemos a que todos estemos de acuerdo”.

Así también lo pidió Luisa Alcalde durante la reunión. “Aprovechamos para pedir a todos los presentes altura de miras para encontrar soluciones definitivas, es el diálogo y la construcción de acuerdo los que nos van a llevar a la paz de la región”.

En 2007, cientos de trabajadores en la gigantesca mina de cobre de Cananea, perteneciente a la minera mexicana Grupo México, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador de la bancada de Morena, se levantaron en huelga por los abusos a su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la falta de seguridad en las instalaciones.

El conflicto entre los trabajadores de la minera y Grupo México escaló a tal grado que los mineros denunciaron en los primeros días del conflicto el asesinato de uno de sus compañeros, cuando un grupo armado irrumpió en las inmediaciones de la mina de Nacozari.

La Secretaría de Gobernación (Segob) de Felipe Calderón reconoció que el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, mantenía el control sindical, pese a estar prófugo y con las órdenes de aprehensión en su contra.

En 2010, 2 mil 500 agentes federales llegaron a desalojar violentamente a los manifestantes de Grupo México simulando tomar la empresa, pero lo que realmente hicieron fue resguardar la maquinaria. En ese entonces ya se había prometido que el Gobierno federal y la minera crearían un fondo para entregar pensiones a más de mil mineros jubilados de Cananea, por lo que Francisco Guerrero, integrante de la sección 65 del sindicato minero, invitado al encuentro, manifestó que:

Consecuencias de la contaminación en los ríos

En 2010, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Sonora para mostrar apoyo a los mineros. “No hay que dejarse engañar por la zanahoria de que vienen carretadas de dinero a Cananea en obras, son unos mentirosos, no cumplen”.

“Hay que resistir, yo sé que no es fácil, están sufriendo mucho, pero hay que resistir, no someterse, hay que dejar una buena lección de dignidad a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones, hay que demostrar que ustedes no se venden, no se rinden, que tienen mucha dignidad”.