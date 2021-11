Cajeme: Los Lamarque-Patiño conservan la tradición de hacer un gobierno familiar

Cajeme, Sonora.- La familia Lamarque-Patiño lleva dos administraciones municipales haciendo del gobierno un negocio familiar. Y es que desde los tiempos de Sergio Pablo Mariscal, sin pena alguna y sin ocultarlo, el clan ha gozado de puestos de segundo y primer nivel dentro del Ayuntamiento, tal parece que ahora ya con Javier Lamarque al frente la historia no será diferente.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

SONORA Alrededor del 70 por ciento de los cajemenses no pagan sus prediales, según Lamarque Cano

Esto se suma a la reciente designación de Martha Patricia Patiño Fierro, esposa del alcalde, como directora general del Instituto tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), que si bien, no es un puesto dentro de la administración ya levantó ámpula entre la ciudadanía que señala un posible acto de nepotismo. Comentarios como: “¿Y el nepotismo?” y “primero los pobres, pero de mi familia” no se hicieron esperar en redes sociales.

El alcalde Javier Lamarque y su cuñado Guillermo Patiño, director de Oompacs

Durante la administración 2018-2021 (Sergio Pablo Mariscal) cuatro de los miembros de la familia Lamarque-Patiño laboraron en el Ayuntamiento. El primero de ellos, Sergio Lamarque Cano, hermano del actual presidente municipal, quien se desempeñaba como regidor de la bancada de Morena.

Guillermo Patiño Fierro es otro de los personajes del clan. El exregidor del gobierno panista de Manuel Barro Borgaro, entró a la nómina del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) como director administrativo. Actualmente, ya en el gobierno Lamarque Cano sigue conservando su puesto, como si nada. Guillermo es hermano de la primera dama Martha Patricia.

Martha Patricia Patiño fue nombrada la semana pasada directora de Itesca.

Le sigue Plutarco Enrique Sánchez Patiño, hijo de Martha Patricia e hijastro de Javier Lamarque, con Sergio Pablo se desempeñó como director del Instituto del Deporte y actualmente delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) en Sonora. Pero no solo él entró a la nómina también lo hizo su esposa Reyna Karina Elías Gaxiola quien se desempeñó como encargada del Programa Preventivo de CIFA, de su amor dan cuenta sus redes sociales, ellos se hacen llamar los Sánchez-Elías.

Pese a los señalamientos, Javier Lamarque Cano, asegura que no hay nepotismo en su gobierno, específicamente en el caso de su cuñado Guillermo Patiño Fierro dijo que cuando él llegó al cargo “ya estaba ahí”.

Yo no contraté a Guillermo, él ya estaba contratado y se va a mantener en tanto se supere la etapa de transición. El nepotismo implica contratar a familiares, yo no lo he hecho”.