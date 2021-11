"Es crítica perversa": Lamarque Cano responde a acusaciones sobre su Gobierno familiar

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras los señalamientos de la ciudadanía por el hecho de que integrantes de la familia Lamarque Patiño desempeñen diferentes cargos públicos en la actual administración, el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, negó que se trate de nepotismo y calificó de “crítica perversa” dichos señalamientos.

El presidente municipal insistió en que la primera dama, Patricia Patiño Fierro, fue designada como directora general del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), debido a su propia trayectoria, asegurando que él no tuvo nada qué ver.

Es grilla, una crítica perversa para golpear políticamente. Mi esposa tiene su propia trayectoria, todo el mundo lo sabe y ella no trabaja conmigo, ella como presidenta del Voluntariado del DIF se desempeña en un puesto honorario, no es empleada ni recibe sueldo y tiene todo el derecho del mundo de aspirar a algún trabajo con su propia trayectoria, yo no tengo nada qué ver, está ahí porque así se decidió y punto", dijo.