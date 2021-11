Malas prácticas de funcionarios afectaron al Oomapasc, señala Javier Lamarque Cano

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal Carlos Javier Lamarque Cano aseguró que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) era "un negocio de coyotes y funcionarios corruptos", pues dijo que hacían uso incorrecto del plan de descuentos, mismo que aplicaban a cambio de beneficiarse con un pago por parte del usuario.

El munícipe acusó que se tuvo que realizar un reordenamiento del plan de descuentos, ya que el mal uso que se le estaba dando a este afectaba directamente a la recaudación de la paramunicipal.

Los descuentos se estaban dando de una manera discrecional. Aunque está dentro de la ley otorgar descuentos del 1 al 100 por ciento, el uso que le estaban dando funcionarios corruptos no era correcto, pues había dinero de por medio. Se está corrigiendo el marco normativo del Oomapasc, así no cualquier funcionario podrá otorgar descuentos ni éstos podrán ser exagerados. En el caso de aquellas personas de realmente no pueden pagar sus recibos del agua se hace un estudio socioeconómico”, expresó.