No habrá aumento en precio de la carne durante fiestas decembrinas, señala la Unión Ganadera

Hermosillo, Sonora.- Durante la época navideña no habrá un aumento en el precio de la carne en Sonora, pues no hay escasez de producto y este año ya registró un incremento de entre el 24 y 30 por ciento, indicó el presidente de la Unión Ganadera Regional en Sonora (UGRS).

Héctor Platt Martínez aseguró que no hay motivo para que este alimento sufra una nueva alza en su costo, además de que la ciudadanía no resistiría uno más.

Ya se dio el aumento, no hay escasez de ganado, se está surtiendo el mercado normal, pienso que la población no resistiría un aumento más fuerte, eso va a mermar la demanda si hay un aumento más marcado", reiteró.

Aun con el aumento en el precio que ha tenido la carne este año, no ha dejado de venderse al mantenerse alta la demanda, indicó el presidente, al igual que la de otros productos cárnicos como el pollo y el cerdo, los cuales también presentaron modificaciones en su precio.

Mencionó que los incrementos de hasta el 30 por ciento que presentan algunos cortes, no se han reflejado en los bolsillos de los ganaderos sonorenses, ya que el producto de exportación a Estados Unidos continúa con precios similares al 2020.

El precio de la carne se está quedando en los intermediarios no en el productor y eso ha originado que le pidan al Gobierno que les ayude, porque ya no aguantan precios. El distribuidor de la carne se está quedando con esas grandes utilidades y quien produce el becerro no se lleva esa gran utilidad", comentó.