"¿Disculpas por qué?": Cándido Tarango niega ser culpable del aumento de homicidios dolosos

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que, durante la gestión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cándido Tarango Velázquez, se han alcanzado cifras históricas en homicidios, el funcionario señaló que no le debe una disculpa a los cajemenses.

A solo 3 días de cumplirse un año de que el capitán de fragata tomó protesta como titular de seguridad Pública, al día de hoy Cajeme se encuentra entre los cinco municipios con mayor incidencia delictiva en homicidios dolosos, según informó en días pasados la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.



Con más de 700 homicidios registrados en Cajeme desde que asumió el cargo en Seguridad Pública, se le cuestionó al capitán si debía una disculpa por el aumento en el índice de violencia, este respondió: “¿Disculpa por qué? Solo si yo fuese culpable o partícipe de lo que está pasando, yo me he acercado para que me apoyen con las denuncias, con impartir valores familiares, aquí, (Cajeme), la disgregación familiar es increíble, el índice más grande en el municipio es la violencia familiar y no se dan cuenta”.



Víctimas colaterales

Del mismo modo Tarango Velázquez, argumentó que, aunque se han contabilizado 10 víctimas colaterales en hechos violentos, según sus reportes, solo se han tenido 3, respuesta que fue interpretada por la ciudadanía a través de redes sociales, como una falta de tacto y empatía por parte del funcionario, añadiendo que en su mayoría son personas drogadictas las que han sido asesinadas. “Desafortunadamente el peor enemigo que tenemos en Cajeme es el cristal y queremos retirar esa droga de las calles, no debemos de permitir que nuestros hijos, compañeros padres mueran y no hagamos nada”.

Falta de presupuesto

Sobre las necesidades que se requieren en la secretaria de Seguridad Pública para un correcto funcionamiento, Tarango Velázquez, informó que actualmente se tienen almacenadas las 100 tablets que fueron adquiridas el pasado mes de julio, con un costo de un millón 699 mil 999 pesos, debido a la falta de un servidor para tenerlas en funcionamiento.

Necesitamos un servidor para poder tener en buen funcionamiento en el C2, además nuevos equipos, como son radios de comunicación, cámaras en las patrullas, de solapa para el policía; dentro de los requerimientos de las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública también es necesario el incremento salarial, equipamiento como son uniformes, prendas de protección balística, municiones para entrenamiento, patrullas, cámaras en la ciudad, drones y una buena capacitación para el personal, lo cual representa una inversión de aproximadamente 200 millones de pesos”.

El funcionario añadió que, de las unidades de patrullaje existentes, un 65 por ciento de estas se encuentran en mal estado y se tiene un déficit en el número de policías. “Están operando 120 unidades entre pick up y sedán, y 18 motocicletas en buenas condiciones y unas más que se han recuperado; con relación a los elementos policiacos tenemos 713, y necesitamos tener por lo menos mil 300”.

