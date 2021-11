Cándido Tarango: Un año de puro fracaso al frente de Seguridad Pública de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La gestión de Cándido Tarango cumple un año de mucha polémica, pero muy pocos y malos resultados. Hoy las estrategias que presumía no son más que polvo, el municipio está sumido en caos total.

"Hemos tenido un buen desempeño, vamos muy bien (...) No hemos dejado de trabajar para garantizar la paz en Cajeme", son las palabras con las que el director de Seguridad Pública Municipal, Cándido Tarango Velázquez, califica su primer año al mando. 365 días donde no solo los homicidios dolosos se han exacerbado, sino que el municipio vive la peor ola de violencia jamás vista en su historia.

Las desapariciones, violencia contra las mujeres, robos, narcomenudeo, violaciones y demás delitos de gran impacto han ido en crecimiento generalizado y con ello ha aumentado el miedo de los cajemenses, quienes prefieren ya no salir de sus casas; pero a pesar de ello para Cándido Tarango todo va viento en popa.

Los números del fracaso

El capitán de fragata llegó a Cajeme el 28 de noviembre del 2020, bajo el compromiso de reducir los índices de inseguridad por sus conocimientos como militar y sus estrategias. No solo no lo ha logrado, sino que su gestión ha sido señalada por distintas situaciones y declaraciones polémicas.

Aunque el director ha asegurado en muchas ocasiones que su trabajo ha dado resultados positivos, sobre todo en los índices de delitos patrimoniales, en la mayoría de los casos su información no coincide con los datos compartidos por las dependencias de Seguridad Pública.

En un año, desde el 28 de noviembre de 2020 hasta hoy 28 de noviembre de 2021, la gestión de Cándido Tarango registra un total de 700 víctimas (homicidios dolosos, cuerpos encontrados, osamentas). En cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) el homicidio doloso registra un incremento del 50 por ciento al comparar 2020 contra 2021.

Además, hay un incremento del 80.43 por ciento al comparar octubre 2020 contra 2021, siendo Cajeme el cuarto de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva. Los homicidios dolosos, si bien no son una tarea directa de las autoridades municipales, son parte del problema generalizado en el que vive Cajeme y su incremento habla de la fallida estrategia para combatir delitos menores como el narcomenudeo que registra un alza de 43 por ciento a comparación de 2020.

La situación de los otros delitos es la siguiente: robos a casa registran un incremento de 14 por ciento; violencia familiar registra un alza de 43 por ciento; feminicidio registra 700 por ciento de incremento; violaciones registran un alza de 40 por ciento y las lesiones registran 58 por ciento de incremento.

El problema de inseguridad es tan grande que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 92.5 por ciento de los habitantes de Ciudad Obregón de 18 años o más viven con miedo, es decir Obregón es la segunda ciudad más insegura de todo México.

Más polémica

Pero el director de Seguridad Pública no sólo da de qué hablar por su falta de resultados, pues también ha sido constantemente objeto de críticas por distintas frases, situaciones o decisiones polémicas.

La primera de ellas, la precariedad laboral de las fuerzas policiacas en Cajeme. Tarango Velázquez es señalado por los elementos policiacos por obligarlos a presentarse a trabajar tras adquirir Covid-19 así como abonar a las injusticias laborales contra de ellos, a tal punto que ya tiene denuncias en su contra. Los agentes han realizado, en diferentes ocasiones, intensas manifestaciones y declaraciones públicas respecto a la desatención por parte de este funcionario hacia la corporación.

Tarango también se ha visto obligado a emitir disculpas públicas por medio de redes sociales, esto luego de arrebatarle un teléfono celular a una ciudadana, misma que se encontraba grabándolo mientras este le pedía que se retirara del lugar en el que ambos se encontraban, acto que no pasó desapercibido por la ciudadanía cajemense con comentarios como: "así debería de combatir al crimen" o "con las mujeres muy macho y con los sicarios bien miedoso".

El capitán también ha sabido desatar polémica con sus frases, especialmente cuando dijo que la mayor parte de los cuerpos sin vida que día a día son localizados en el municipio "son sembrados". En esa ocasión, el director de Seguridad Pública aseguró que los cadáveres encontrados son de personas pertenecientes a otros municipios pero abandonados en Cajeme, aunque dijo no tener el dato preciso de los municipios a los que dichos cadáveres supuestamente pertenecen.

En otra ocasión, el director dijo que los asesinatos en el municipio se habían vuelto "puntuales", negando que hubiera víctimas colaterales en la mayoría de los casos, olvidándose por completo de casos como el del joven ciclista Isaac Salomón o de Frank, un joven con autismo. Cándido Tarango también ha culpado a los medios de comunicación de promover la violencia, al asegurar que "informan lo que les conviene".

Premio doble

Pese a todos estos señalamientos y los constantes homicidios en el municipio, el director de Seguridad Pública recibió un reconocimiento por su labor el 8 de septiembre del 2021 por parte del entonces alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, poco antes de que este concluyera su gestión.

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2021, el presidente municipal en turno, Carlos Javier Lamarque Cano, decidió ratificarlo, con el respaldo de la mayoría de los regidores que forman parte de la administración actual.

Pero durante esta nueva administración la historia no ha sido diferente, pues el director sigue dando de qué hablar a la ciudadanía. El 24 de septiembre de 2021, repartidores de comida rápida se manifestaron a lo largo de la ciudad, luego de que uno de sus compañeros fuera asesinado por la delincuencia.

Los inconformes acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública, exigiendo justicia y resultados al capitán, sin tener respuesta satisfactoria, en voz de los afectados. Posteriormente, el 27 de septiembre de este año, Cándido Tarango aseguró que se gestionaba por la llegada de nueva tecnología para agilizar el combate a la inseguridad, afirmando además no estar conforme con los resultados de su trabajo.

En lo particular no me siento conforme con lo que se está haciendo, los resultados ahí están y no se pueden ocultar a la luz del día, pero estamos trabajando y tenemos que hacer más", expresó.