"No son asuntos del alcalde": Sergio Pablo Mariscal comparece ante Comisión Especial Plural

Ciudad Obregón, Sonora.- Con frases como "no eran asuntos del presidente municipal", "el presidente no controla todo" y "no pudimos avanzar porque nos quedaba poco tiempo" es como el exalcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, se 'lavó las manos' ante las observaciones de los regidores que integran la Comisión Especial Plural, durante su comparecencia de este lunes.

La rendición de cuentas del expresidente tuvo lugar luego de que se le hiciera un nuevo citatorio, al no atender el primero. Quien se desempeñó como presidente municipal en la administración 2018-2021 fue interrogado sobre temas muy polémicos, entre ellos: el convenio de Solaqua con Oomapasc, la Universidad de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la ciclovía y el nulo avance en las vialidades de Ciudad Obregón, deslindándose de cada uno de ellos.

Durante su comparecencia, Mariscal Alvarado, aseguró que la mayor parte de los problemas fueron heredados de anteriores administraciones y dijo haber tomado las mejores decisiones para el municipio.

Se deslinda de anomalías

Al ser cuestionado sobre la firma que se hizo para extender el convenio entre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oopmapasc) y la empresa Solaqua por 5 años más, a pesar de que existía una petición por parte del actual alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, para que no se firmara ningún contrato que trascendiera a la administración municipal presente, Mariscal Alvarado aseguró que la decisión fue de la Junta de Gobierno (la cual él mismo encabezaba).

Lo referente a Oomapasc son decisiones que tomó la Junta de Gobierno, no mía. Hubo una demanda por parte de Solaqua a Oopamasc, por 320 millones de pesos, nosotros seguimos un análisis técnico muy preciso, que se platicó incluso con el entonces alcalde electo. Que quede muy claro que el presidente municipal sigue siendo presidente aunque falten pocos días de que concluya su gestión, la firma se llevó a cabo para darle un margen de decisión sobre el convenio a la nueva administración, por lo que fue una estrategia buena y estudiada", expresó.

Pero no fue el único tema del que se 'lavó las manos', pues sobre la inconclusa Universidad de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, le 'tiró la bolita' a Desarrollo Urbano. "Es un tema que debe dominar mejor Desarrollo Urbano, aquí cabe mencionar que no se autorizó el Presupuesto de 2021 y en este sentido hubo modificaciones en los recursos y en las obras, pero que no quede duda que la factibilidad del proyecto está bien planteada", explicó.

Ante la pregunta de si hubo o no una salida de recursos por parte del Ayuntamiento para el arranque de esta obra, el expresidente recomendó a los regidores revisarlo con quien esté a cargo de Tesorería Municipal. “Hay que revisar los datos precisos. Yo invitaría a los regidores a que lo vean con Tesorería, si hay algo que no se cumplió en tiempo y forma se tendrá que revisar. Se hicieron muchas modificaciones a los proyectos de acuerdo al presupuesto y por otra parte no se confirmaron recursos federales que se habían comprometido”, señaló.

Para finalizar con este tema, aseguró no tener "el dato preciso de la cantidad de recursos que se utilizaron en el arranque de esta obra". En cuanto al tema del proyecto para la construcción de una ciclovía, mismo que se puso en marcha a poco tiempo de que finalizara su gestión, los regidores aseguraron que se contemplaba un costo que supera los 3 millones de pesos, así como 2.6 millones en pura señalización y 800 mil pesos para la ampliación de carpeta asfáltica. Al ser cuestionado sobre el tema, el exalcalde se limitó a contestar:

Yo no me estaba encargando de la Secretaría de Desarrollo Urbano, deben estar registrados los recursos y las especificaciones en esa dependencia. Lo que puedo decir es que me parecía un excelente proyecto. Los invito a que revisen el proyecto específico. El presidente municipal no se encarga de cada detalle, cada secretario tiene su normatividad, si hubiera tenido 10 millones para ese proyecto se hubiera hecho con ese recurso. A la hora de tomar la decisión el director de Concertación de Obra Pública revisó la evaluación y determinó que era conveniente", dijo.

¿Y el bacheo?

Los regidores también cuestionaron al exalcalde sobre que en el Presupuesto de Egresos del 2021 se presupuestaron más de 70 millones para la pavimentación y rehabilitación de calles. "Son preguntas para la tesorera para que revise proyectos y recursos específicos. Una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se otorgue, porque hubo muchas limitantes", respondió al respecto. También dijo que "nuestra administración bacheó el doble de lo que lo hizo la anterior", aunque no precisó el dato del monto final que supuestamente se destinó.

Culpa al estado y a la Federación

El exalcalde también aseguró que los 500 millones de pesos prometidos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si llegaron al estado de Sonora, más no al municipio. "Los 500 millones de pesos sí llegaron, en su momento se entregaron a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como pago del estadio del Tomás Oroz Gaytán. Luego de eso, también llegaron 70 millones de pesos que opera Sedatu para la habilitación de la Escuela Nacional de Beisbol. Estos recursos no llegaron al municipio, ni para vialidades como se dijo, pero si los envió la Federación”, explicó.

También aseguró que en los 3 años de su gestión no fue apoyado ni por el Gobierno Federal, ni por el Gobierno del Estado. “En el caso del impacto de los pasivos del Oomapasc, se debió a que el estado no pagó lo que le correspondía de amortizaciones”, comentó.

Se va "muy satisfecho"

Cabe señalar que Sergio Pablo Mariscal Alvarado aseguró estar agradecido con la ciudadanía por sus 3 años de Gobierno y dijo irse muy "satisfecho", pues dijo sentirse respaldado por la ciudadanía, aunque no por los medios de comunicación. "Me voy con la opinión pública sobre mi gobierno y no con la opinión publicada por los medios de comunicación. La verdad es que tuvimos muchos resultados y avances", dijo.

Emite recomendaciones

Antes de retirarse el exalcalde se dio el lujo de emitir algunas recomendaciones a los ediles de la actual administración municipal, así como al alcalde en turno, para dar seguimiento a los proyectos de su gobierno.

No descartan volverlo a citar

Al concluir la comparecencia, los regidores dejaron abierta la posibilidad de volver a citar al exalcalde, en caso de que no se resuelvan todas las dudas que se tienen sobre el proceso entrega- recepción del Ayuntamiento.

