Descanse en paz Mario Rivas Hernández, periodista y escritor de 'Rumbos'

Ciudad Obregón, Sonora.- Mario Rivas Hernández, falleció el día de ayer en el Hospital San José de Ciudad Obregón a la edad de 75 años tras una larga pelea contra el cáncer de garganta y meses en recuperación después de haber padecido Covid-19.

Se destacó en el mundo de los medios de comunicación por ser un amplio conocedor del oficio periodístico. Durante los últimos 32 años escribió de domingo a viernes su columna ‘Rumbos’ en TRIBUNA.

Una lectura prácticamente obligada para quienes deseaban estar al tanto de los acontecimientos y protagonistas de la política regional.

Rivas Hernández comenzó su carrera en los años 70’s cuando tuvo una participación activa en movimientos por la democratización de Cajeme. Colaboró y fue fundador de diversas publicaciones, entre ellas: ‘El Observador’.

En la imagen, Mario Rivas, escritor de 'Rumbos', columna de Tribuna. Q.E.P.D.

Comenzó el ejercicio en los medios impresos en 1968 al escribir poesía en las páginas del Diario del Yaqui, una entrega cada domingo.

La pluma de Mario Rivas Hernández fue crítica y polémica, en sus líneas tocaba temas de actualidad pero también daba cuenta del paso de la historia.

Participó durante 11 años en el programa ‘Contacto Ciudadano’ en TRIBUNA Radio donde forjó relaciones estrechas con sus lectores a quienes se dirigía con su ya distinguida frase “caro lector”.

De aquí, de allá y de más allá

El pasado 7 de diciembre de 2020, al recordar en su columna, llamada ‘El cumpleaños de TRIBUNA y la ausencia presencial de los líderes de los partidos’, el aniversario número 55 de esta casa editorial, Rivas Hernández, remontó al 14 de octubre de 1987, día en el publicó ‘Rumbos’ por primera vez.

Por aquellos días de 1967, yo todavía no me iniciaba de lleno en el periodismo. Pero ya escribía algunas cosas que solo leía un selectísimo público que nada tenía qué ver con la poesía. Mi conexión con el mundillo del periodismo, se limitaba al encargado de la sección literaria (Moisés Ortiz, que en paz descanse), y algún reportero y fotógrafo que me privilegiaba con su amistad (Abel Morales). Recuerdo con meridiana claridad aquel día. Muchos nos preguntamos cómo sería el nuevo periódico del que tanto se hablaba”, escribió en ‘Rumbos’.

En el año de 2016, Rivas Hernández fue galardonado por el Ayuntamiento de Cajeme por su trayectoria periodística. El pasado 8 de septiembre de 2021, recibió un reconocimiento a los 45 años de labor periodística por el Club Primera Plana de México.

"Es todo. Le abrazo”

El 26 de noviembre de 2017 en la página de Obregón de TRIBUNA, Mario Rivas Hernández, compartió un poco más sobre su estado de salud y su pelea contra el cáncer, dejando en claro que la fe era fundamental.

Aquí un pequeño extracto de la entrevista:

"(...) Lo que se siente cuando por primera vez te dicen que es cáncer es como si te pegaran con un mazo en la frente, yo dije hay dos puntos fundamentales dentro de esto el primero ya lo mencioné y el segundo cuando te dice el médico usted ya no tiene nada, se fue el cáncer esa maravillosa noticia”. Menciona que fue atendido por médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió su tratamiento de 33 radioterapias.

“Me metían a una máquina grandota, es como un tubo y uno queda dentro con la mitad de la cabeza, nos ponen una máscara que es como de cuero o acrílico, la cual te la hacen a la medida de tu cabeza y te la tienes que poner para cuando vamos a entrar a la máquina”. Explica que al inicio sentía que se ahogaba con la máscara y no debía moverse mientras recibía la radioterapia, batalló cuando se la ponían, duraba entre 15 a 20 minutos. “Cuando recibía la radiación yo comenzaba a pensar cosas gratas, me iba a mis recuerdos bonitos cuando andaba en la Sierra con mi abuelita, cuando bajaba a los arroyos, todo eso recordaba para no pensar y no sentir la asfixia que me provocaba la máscara en los primeros días”.

En sus últimas colaboraciones para TRIBUNA durante los meses de agosto y septiembre de 2021, Rivas Hernández compartió con sus lectores su estado de salud, el proceso de recuperación que estaba llevando, siempre mostrándose preocupado por seguir escribiendo.

En redes sociales y personalmente sus amigos y familiares se despiden de él lamentando su partida pues lo consideran una pieza fundamental del periodismo en el sur de Sonora.

