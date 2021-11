¡Atención! Colocan módulo de verificación para autos 'chocolate' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de integrar los expedientes para el proceso de regularización de autos chocolate, se instaló el módulo de verificación en Cajeme, lo que ayudará a saber cuántos vehículos irregulares hay en el municipio, indicó Jesús León Michel.

El presidente de Depafason señaló que hasta el momento se desconoce a cuantos automóviles asciende el padrón de carros irregulares en la localidad, motivo por el cual se está llevando a cabo el chequeo.

Aquí queremos ver la realidad de las cosas, cuántos carros hay, cuántos carros no tienen título; el documento no nos importa para eso estamos integrando los expedientes para tener un padrón de cuántos carros se quieren legalizar. Todo se va a mandar a la Secretaría de Economía", manifestó.

Recordó que los vehículos que participan en la regularización son de modelo 2016 y años anteriores, por lo que es importante se acerquen con los documentos necesarios como credencial de elector, licencia y seguro de daños contra terceros, todo vigente para armar su expediente, mismo que tiene una cuota.

Muchos carros no traen seguro, muchos no traen licencia, otros credencial, y es necesario todo vigente. El documento del carro no nos importa. Lo único que hacemos es cobrarle 200 pesos, una cuota módica para papelería y armar el expediente. En la hoja también está la búsqueda en Estados Unidos para saber si su carro está liberado; pueden acercarse y resolveremos sus dudas", mencionó.