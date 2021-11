¡Alerta internautas! Reportes por fraudes electrónicos siguen al alza en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque en la actualidad los sonorenses continúan siendo víctimas de múltiples delitos cibernéticos, es el fraude electrónico el más destacado, pues a menos de 2 meses de que finalice el presente año ya se superó el número de reportes que se realizó por este tipo de delito cibernético en 2020, en el caso de esta entidad federativa.

Lo anterior fue confirmado por el director de Sonora Cibersegura, José Manuel Acosta, quien compartió a TRIBUNA que durante el año pasado se registró un total de 853 reportes por fraudes electrónicos, mientras que durante este año ya se cuenta con un total de mil 262, lo que representa un incremento anual de aproximadamente el 30 por ciento.

Incrementa el riesgo ante ‘Buen Fin’

Efectivamente sigue habiendo mucho fraude electrónico, siendo este uno de los delitos cibernéticos que más se cometen. Estamos hablando de páginas web o de redes sociales (sobretodo Facebook) de tiendas fraudulentas, donde se ofrecen servicios a bajos precios y una vez que los interesados realizan el depósito del dinero el producto jamás llega, quedándose los clientes sin recuperar su dinero", explicó el director.

Advirtió que la ciudadanía debe tener precaución para evitar caer en este tipo de fraudes, sobre todo a finales de año pues dijo que es durante el denominado ‘Buen Fin’ y durante las fechas decembrinas cuando suelen incrementarse los casos de fraude, año con año. Por ello, José Manuel Acosta, dijo que se debe de tener en cuenta una serie de recomendaciones. “Entre las principales se encuentra instalar y actualizar un antivirus en todos nuestros dispositivos electrónicos, actualizar el sistema operativo de computadoras y celulares, verificar la reputación de los vendedores y asegurarse que las tiendas tengan instalaciones físicas u oficinas”, dijo.

Recomendó también leer detalladamente los avisos de privacidad y reglas para devolución del producto, activar las notificaciones de la banca electrónica para reconocer compras no autorizadas, apagar las tarjetas de crédito cuando no se utilicen, verificar que la página donde realicen la compra sea segura y genuina, no hacer tratos fuera de las plataformas de comercio electrónico y buscar el nombre del vendedor o tienda en Google antes de realizar la compra.

Últimos casos

El director de Sonora Cibersegura también aseguró que tan solo en lo que va del mes de noviembre se han recibido 3 reportes en Sonora por el fraude electrónico por parte de una página de Facebook llamada ‘Liquidación de Motos’, mismos que se han registrado específicamente en el municipio de Cajeme. “Pero no es el único, hemos recibido reportes en Sonora de fraudes por parte de páginas web que ofrecen tanto productos a precios bajos, como supuestos préstamos”.

Detalló que por medio de una página de Facebook llamada ‘Ford Planta Hermosillo’ se han tenido 2 reportes de fraude donde las pérdidas económicas ascienden a los 320 mil pesos, mientras que por medio de la página web: ‘Sigma-remates.com’ se ha registrado 1 reporte en Sonora, en el que la pérdida económica fue por 85 mil pesos. “También existe una página en Facebook llamada Mayoreo de todo. Hemos tenido ya 5 reportes, en los que las pérdidas ascienden ya a los 3 mil, 650 pesos”, afirmó.

Cabe señalar que según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en México se han registrado 2 millones 745 mil 738 reportes por fraudes cibernéticos en 2021, mientras que la suma entre fraudes cibernéticos y fraudes tradicionales da un total de 3 millones 948 mil 443 reportes en este año.

