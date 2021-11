Bomberos del Valle del Yaqui trabajan bajo protesta; expresan sus inconformidades

Ciudad Obregón, Sonora.- Denunciando carencias en equipamiento, así como falta de transparencia en el manejo de los recursos por parte del Patronato, la tarde del pasado sábado, el personal operativo del Cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui, realizó una clausura simbólica de las oficinas administrativas al interior de la estación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras esta clausura, el comandante de la institución, Ángel Francisco García Tellechea, informó que continuarán trabajando de manera habitual, sin embargo lo harán bajo protesta.

Esta inconformidad se le ha venido expresando desde hace tiempo, pero no hemos tenido respuesta alguna, el patronato nos presentó un estado financiero, donde nos dicen que de enero a agosto entraron cerca de 12 millones de pesos, pero no desglosan los egresos, ponen cosas que no sabemos donde paró el recurso, solo detallan gastos administrativos 1 millones de pesos, gastos generales 4 millones de pesos, pero queremos saber en qué se está gastando", dijo.