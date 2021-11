Cajeme: Habrá una última oportunidad para rezagados de primera dosis de vacuna contra Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- A fin de cubrir el mayor número de población con esquemas de vacuna Covid-19 completo, y así disminuir los índices de contagios y muertes por SARS-Cov-2 en el municipio, la secretaría de Bienestar, en voz de su titular Bernabé Arana, informó que se está planificando una última campaña de vacunación para primeras dosis, para los municipios de Cajeme, Bácum y San Ignacio Río Muerto.

También se tiene pendiente la aplicación de las segundas dosis de vacuna, en los reclusorios y en centros de rehabilitación, aún no tenemos la fecha definida para estas campañas, pero salvo el caso estos últimos, que se notificará a los encargados 24 horas antes, estaremos informando con anticipación los puntos de aplicación", declaró el funcionario.

Del mismo modo, agregó que en el caso de la campaña en Loma de Bácum, debido a que cuando se programó la aplicación de vacuna, los residentes de la comunidad, pertenecientes a la Nación Yaqui, se encontraban celebrando festividades propias de la etnia, se reubicó el módulo de vacunación a la cabecera del municipio.

Estamos gestionando la forma de que se instale en Loma de Bácum la campaña, pero en caso de no poder hacerlo ahí, se volverá a colocar el módulo en la comunidad de Bácum, muchos integrantes de la etnia ya han acudido y esperamos que con esta última campaña se logre el objetivo en la región", explicó.

Sobre el caso de Cajeme, Bernabé Arana, dio a conocer que se tiene un aproximado de 6 mil personas que aún no cuentan con vacuna, cálculo que se da al comparar el número de registros, con la cantidad de vacunas aplicadas, en el caso del municipio de Bácum la cifra ronda entre los 600 y para San Ignacio Río Muerto 400.

Quiero hacer el llamado a las personas que aún no han comenzado esquema a no dejar de acudir a esta última campaña, se habilitarán dos centros de aplicación en Cajeme por la cantidad de personas que restan, sé que muchos están indecisos acerca de vacunarse o no, por tal motivo, los invito a conocer más sobre esta vacuna y el Plan Nacional de Vacunación, y que con eso puedan tomar una decisión informada", dijo.