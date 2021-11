Con la consigna "No somos delincuentes", migrantes en Nogales, Sonora piden asilo en EU

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- En la plaza de Las Banderas de Nogales, Sonora, frente a la garita Dennis DeConcini, decenas de migrantes se manifestaron para exigir al gobierno de Estados Unidos les proporcione asilo humanitario.

Con las consignas y pancartas con mensajes como "No me niegues el asilo que me puedes dar, no somos delincuentes"; "No más pretextos" y "Biden, please, let us in (Biden, por favor, déjanos entrar)", personas que vienen de varios países de Centroamérica y El Caribe pidieron al vecino país del norte se reinicien los procesos de asilo.

Desde las 8:00 horas, en la puerta de México, comenzaron a concentrarse hombres y mujeres migrantes de Haítí, Cuba, Guatemala, Honduras y hasta mexicanos, entre ellos varios niños menores de cinco años.

David Martínez, originario de Honduras, indicó que son aproximadamente 600 migrantes los que se quedaron varados en Nogales, al decretarse el cierre por la pandemia de Covid-19. Además con las deportaciones masivas hechas por el gobierno de Estados Unidos, se ha generado un colapso en los albergues.

En tanto, decenas de migrantes con la mano empuñada y agitando su brazo arengaron: "Estamos gritando porque queremos asilo, no somos delincuentes". Automovilistas al pasar tocaban el claxon, mientras los migrantes agradecían exclamando: "La gente mirando también está apoyando".

