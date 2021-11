Navojoa: Primer careo con exfuncionarios del Gobierno de Quintero Borbón no da información clara

Navojoa, Sonora.- Poca participación y firmeza a la hora de cuestionar a los exfuncionarios, fue el resultado del primer careo entre la actual administración y los exservidores públicos del Gobierno de María del Rosario Quintero Borbón, exalcaldesa de Navojoa, Sonora.

Los primeros exfuncionarios citados fueron Luis Alejandro Quiroz Agüero, extitular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) y Gilberto Reyes Aldama, exdirector general del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn).

Los regidores cuestionaron al extitular de SIUE por el adeudo de 12.9 millones de pesos, correspondientes a supuestas obras de pavimentación que jamás se realizaron; sin embargo, a pesar de haberse autorizado el pago, el titular explicó que estas obras le tocaría realizarlas a la siguiente administración.

En cuanto a la construcción del elevador en el Palacio Municipal, los ediles cuestionaron que a pesar de que los recursos estuvieron etiquetados, no se cubrió más de la mitad de su costo, el cual asciende a más de un millón 700 mil pesos, ante esto, Quiroz Agüero sólo repartió culpas.

El que no se haya pagado por completo a mí no me corresponde saberlo, ya que nosotros hicimos la solicitud a la Secretaría de Programación del Gasto y ya quedó en manos de ellos”, puntualizó.