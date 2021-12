Cajeme: Menores deben llevar identificación oficial para vacunarse, según el delegado de Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El delegado de Bienestar, Bernabé Arana, reveló, en rueda de prensa, la documentación necesaria que deberán llevar los jóvenes de 15 a 17 años para la nueva campaña de vacunación, que se realizará en el Nuevo Estadio de los Yaquis y en la Plaza Sendero para los días 2, 3 y 4 de diciembre.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con Arana, los menores de edad tendrán que realizar, primero que nada, su registro en la página oficial, y llevar el documento de prerregistro impreso. Además, deberán enseñar una identificación oficial, como el acta de nacimiento, credencial escolar, cartilla de salud o pasaporte: “alguna identificación con fotografía”, aclaró.

Rezagados

Esta campaña de vacunación también fungirá para vacunar a las personas mayores de 18 años que no han recibido ninguna vacuna anteriormente. Se aplicará para ellos la primera dosis de Astrazeneca, y en el caso de los jóvenes, será la de Pfizer.

Bernabé hizo un llamado a la población para no bajar la guardia “con las medidas de protección , la pandemia no solo está en Ciudad Obregón, si no que en todo el mundo, y se va a erradicar cuando todo el mundo se inocule”.

Fuente: Staff