Sonora: Vecinos denuncian a Oomapasn ante la CEDH; reportan amenazas

Hermosillo, Sonora.- Vecinos de la colonia Constitución, en Navojoa, se manifestaron para denunciar un presunto atropello a sus Derechos Humanos, por parte de los dirigentes del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn).

Según los colonos, la semana pasada, una comitiva vecinal viajó al municipio de Hermosillo para interponer una denuncia en contra de Oomapasn, ante la Comisión Estatal de los Derechos humanos (CEDH), debido a que aseguran que el Organismo intenta violar su patrimonio, por medio de amenazas.

Aseguró que los directores se han acercado a entablar negociaciones, sin embargo, ante la negativa de los vecinos de permitir que Oomapas ingrese a sus a hogares, la directiva los amenazó con enemistarse con los demás usuarios afectados.

No se me hace justo, ya que desde un principio debieron haber hecho lo correcto, aquí son hogares de adultos mayores, no se me hace justo que vengan y amenacen con que nos tirarían piedras y huevazos, ya que también dieron nuestra dirección en medios de comunicación, con eso vemos que Morena en Navojoa no está priorizando la salud de los adultos mayores", afirmó una vecina.