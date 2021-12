Mucho ruido y pocas nueces: Regidores de Cajeme, con propuestas escasas y recicladas

Ciudad Obregón, Sonora.- A 3 meses de asumir el cargo de regidores propietarios, las propuestas de iniciativas por parte de los ediles en las comisiones y sesiones de Cabildo han sido escasas y recicladas, teniendo la ciudadanía de Cajeme una perspectiva de ausencia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De los 21 representantes del pueblo, son pocos los que han destacado por su trabajo, más allá de las comparecencias y de aprobar la prohibición de explosivos (una iniciativa de la pasada administración), los nuevos regidores no muestran músculo en su agenda. Durante las Sesiones de Cabildo, se han presentado temas de trámite, así como algunos que quedaron rezagados, mientras que de las pocas propuestas que han sido aprobadas no se han concretado.

Algunos ejemplos de lo anterior son: el acuerdo 17 plasmado en el acta de Cabildo 3 del 27 de septiembre, donde se prohibió el uso de botellas de plástico en las sesiones del pleno, propuesta por el regidor del Partido Verde, Fidel Covarrubias; así como, en el acuerdo número 5 del acta de Cabildo 2, del día 16 de septiembre, donde se aprobó el evaluar mensualmente los resultados del Secretario de Seguridad Pública, Cándido Tarango, situaciones que no se han cumplido.

El ciudadano Carlos Ibarra, señaló que es común encontrar los cubículos de regiduría vacíos. "Son pocos los funcionarios con los que puedes acudir, uno podría creer que se encuentran visitando las comunidades, pero solo date la vuelta por las colonias y la gente incluso desconoce quiénes son sus representantes".

Olivia Martínez, comerciante, declaró: "Pues he visto que hacen su faramalla, se gritan y pelean entre ellos, pero al final no se ven resultados, en Cabildo, de los 21 solo participan 3 o 4, pareciera que los demás solo van de oyentes".

El regidor morenista, Alejandro Monge, declaró que existen temas relevantes que en su momento fueron turnados al pleno de Cabildo, pero primero se debe dar trámite a los proyectos "congelados", para así evitar que aumente el rezago en los acuerdos.

Por ejemplo el tema de la pirotecnia, es un tema que venían viendo los regidores desde la administración pasada y que no los pudieron sacar en los tres años, nosotros entrando sacamos adelante el tema, en lo particular he dicho en mi comisión que antes de sacar temas nuevos, hay que ver que temas quedaron pendientes", declaró.