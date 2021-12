Comerciantes, en alerta por la circulación de billetes falsos en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el flujo de billetes falsos que hay año con año durante las fechas decembrinas, líderes del comercio local pidieron a los ciudadanos y a los comerciantes permanecer atentos al momento de recibir aguinaldos o cobrar por su mercancía.

En entrevista con TRIBUNA, Luis Fernando Soto Carrillo, presidente del Consejo de Administración de Mercajeme, dijo que aunque en la última semana no ha habido reportes por parte de los vendedores, es una situación que podría presentarse en mayor grado del 15 de diciembre al día 24, pues es en este periodo cuando la mayor parte de los ciudadanos realizan sus compras navideñas.

”No debemos bajar la guardia”

Soto Carrillo aseguró que tan solo durante los 2 últimos meses algunos comerciantes particulares han manifestado verse afectados por las compras de cajemenses con billetes falsos. Aunque dijo que hasta el momento no hay avisos oficiales al interior de Mercajeme, no descartó por completo que ya se esté dando esta situación, por lo que destacó que es fundamental no bajar la guardia. “Muchas veces nuestros comerciantes no necesariamente nos lo hacen saber, por ello no descarto que se hayan podido presentar uno o dos casos en Mercajeme y que no se haya dado un aviso oficial, porque esto es una cosa que ya hemos visto en años anteriores y es precisamente en estas fechas”, dijo.

Externó que los vendedores se mantienen alertas y conocen algunos métodos para detectar billetes que no sean reales. “Algunos cuentan con las lámparas y crayones para hacer las detecciones. Tenemos una gran ventaja en este sentido, porque en Mercajeme siempre está cada dueño haciéndose cargo de su respectivo local, por lo que se mantienen al tanto de todo”, explicó.

La mayoría son de cien pesos

Ivonne Llamas Asencio, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), dijo haber recibido distintos reportes por parte de algunos afiliados, detectando este flujo de billetes falsos, sobre todo de 50 y 100 pesos.

Al momento no hay reportes nuevos, pero desde luego esto no quiere decir que bajemos la guardia en revisar cada uno de los billetes que se reciben en el comercio, hacemos un llamado a los comerciantes que no se dejen sorprender por gente sin escrúpulos que pone en riesgo al comercio y a las personas", expresó.

Dijo que en ocasiones los comerciantes y los ciudadanos se olvidan de revisar su dinero por tener prisa en hacer sus compras o por cobrar más rápido a los clientes. “Tenemos muy buenas expectativas para las ventas de cierre de año, pero sí es importante que los comerciantes capaciten a sus trabajadores para que no sean víctimas de esta situación”. Por último, Gustavo Cárdenas, consejero de Canaco, enfatizó que el aceptar un pago con billetes falsos representa pérdida económica para los comerciantes, pues “ya no pueden meterlo a circular, porque es un delito”.

Fuente: Staff