"Ya se arrestó al agente": Lamarque sobre colaboración de policía en bloqueo de Loma de Guamúchil

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que se difundiera un video en el que se observa a un elemento policiaco bloquear el paso con su unidad a un conductor por negarse a pagar la 'cuota voluntaria' que piden integrantes de la etnia Yaqui en la carretera federal, a la altura de Loma de Guamúchil, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano aseguró que ya se tomaron acciones.

Sobre el caso que me comentan del policía que actuó de manera irregular, anoche en cuanto me enteré llamé al capitán Cándido Tarango y posteriormente me informó que se retiró la unidad, se le arrestó al agente, se le suspendió y se turnó su caso a la Comisión de Honor y Justicia para que se apliquen las vías sancionadoras que correspondan", explicó el munícipe en un video.