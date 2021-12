Autoridades decomisan cohetes explosivos en Cajeme; alertan venta clandestina de pirotecnia

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que la venta de cohetes explosivos no se encuentra permitida en el municipio, las autoridades municipales informaron que ya se ha decomisado una considerable cantidad de estos productos, al encontrar venta clandestina de pirotecnia en distintos puntos de Cajeme.

Lo anterior fue confirmado por el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, quien llamó a los vendedores de este tipo de productos a cumplir con lo establecido, pues dijo que de lo contrario no solo se les está decomisando la mercancía, sino que también se les está retirando el permiso de venta, sin que sea posible recuperarlo.

Ya ha habido importantes decomisos, quedamos en que no se iba a permitir la venta de este tipo de productos, solamente la venta de luces navideñas. Por ello, la instrucción que estoy dando es que a los vendedores que no están cumpliendo se les cancele el permiso, sin posibilidad de que los vuelvan a tener y ya ha habido casos. Los invito a que no cometan el error de querer vender este tipo de productos de manera clandestina, porque no van a poder seguir operando", dijo.