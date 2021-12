Usuarios del transporte urbano de Hermosillo se sienten abandonados; lamentan servicio deficiente

Hermosillo, Sonora.- Tras las deficiencias en el sistema del transporte urbano, los ciudadanos de Hermosillo han optado por otras formas de movilidad, sin embargo, hay quienes no tienen otra opción.

Por años, los usuarios del transporte urbano de la ciudad han quedado abandonados ante un sistema deficiente, caduco y obsoleto. Ante esta situación, muchas personas han optado por movilizarse a través de otros medios, como taxis, plataformas de transporte privado o bicicleta, entre otros.

El usuario está abandonando el transporte público por deficiente, solo se queda el que no tiene otra alternativa y es algo muy lamentable, que el sistema del trasporte no ve la realidad social y la movilidad que hay hoy en día", consideró Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo lamentó que el servicio de transporte no se ha adaptado a las necesidades de movilidad que requiere la ciudadanía actualmente.

Consideró que dicho sistema no aspira a cautivar más usuarios ofreciendo un mejor servicio, una situación totalmente contradictoria, debido a la incidencia que tienen en el desarrollo de la comunidad.

"El principal actor del transporte público son los usuarios y debe de potencializarse en todos los sentidos, darle un servicio más oportuno, digno y aunado a esas acciones mejorar la calidad de vida de los usuarios", señaló.

El vocero de la organización ciudadana consideró que no es posible que al usuario se le vea solamente con el signo de pesos y que aunado a eso, tenga que padecer las carencias en el transporte urbano.

No es posible que el usuario esté abandonado, que tenga que esperar más de una hora para llegar a su destino, el transporte público tiene una alta incidencia en el desarrollo de una comunidad y no se ha visto como tal, porque no se ve a los usuarios como seres humanos, se les ve con el signo de pesos", concluyó.