Drenajes colapsados, la gran deuda pendiente de Oomapas con los habitantes de Cajeme

Ciudad obregón, Sonora.- Calles inundadas, problemas sanitarios, daño en las vialidades, son algunos de los problemas que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), se comprometió a mejorar desde la llegada de la actual administración, pero a tres meses, estos problemas persisten en el municipio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A pesar de que el pasado 28 de octubre el Ayuntamiento anunció el aumento de unidades Aquatech en servicio para el desazolve de la red de drenaje, la percepción de la ciudadanía sobre el servicio del organismo, sigue siendo negativa, reportando un incremento en los drenajes colapsados y falta de respuesta para su reparación.

Lola Mata, vecina de la colonia Nuevo Cajeme, explicó desde hace un mes personal de Oomapasc, acudió en atención a un reporte de drenaje colapsado por la calle Viviano Martínez, donde removieron las tapas, pero argumentando que el camión para desazolve se encontraba sin agua, se retiraron de lugar.

Una vez que se fueron comenzó a salir el agua sucia, la cual lleva ya semanas y de los técnicos de Ooomapas ya no supimos nada, ya no volvieron, antes de que vinieran no teníamos problema de drenaje este estaba dos cuadras arriba, pero con la máquina que pusieron creo que acabaron de romper la tubería y nos dejaron el problema", dijo.