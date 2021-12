Cajeme, un municipio antidiscapacitados; carece de señalizaciones e infraestructura adecuada

Ciudad Obregón, Sonora.- Ausencia de señalizaciones, de infraestructura adecuada y servicios públicos adecuados, son algunos de los problemas que día a día enfrentan las personas con discapacidad en el municipio, por lo cual, en este ‘Día Internacional de las Personas con Discapacidad’, alzan la voz para concientizar a la ciudadanía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En Cajeme existe un registró de 6 mil 387 personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales 395 sufren problemas auditivos, mil 146 cuentan con discapacidad intelectual, 4 mil 313 presentan problema neuromotriz, 468 con limitación visual y 62 con problema psicosocial.

Francisco Rodríguez, ciudadano con discapacidad física al solo tener una pierna, relató para TRIBUNA que debido al mal estado de las banquetas, falta de rampas para discapacitados y falta de empatía de la ciudadanía el transitar por la ciudad es una faena arriesgada.

Aunque hemos visto que ya existe más inclusión, aún es insuficiente, en algunas partes han puesto ‘subiditas’, pero no en todos lados, en otras partes ni banquetas existen, para mí que no tengo una pierna y me apoyo con muletas, no me queda más que bajar a la calle, pero la verdad es cansado y arriesgado, no todo es por el estado de las calles, mucha gente deja abiertos sus portones, suben los carros a las banquetas o comercios que colocan sus puestos a lo largo de toda la banqueta", declaró.