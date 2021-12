Covid-19 en Sonora: ¿Cuántas casos y muertes hubo este viernes 3 diciembre en el estado?

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un total de 272 casos, nueve hospitalizados y una muerte por Covid-19 reportó la Secretaría de Salud en Sonora este viernes 3 de diciembre.

La dependencia precisó que desde el inicio de la pandemia en la entidad, se reportan 118 mil 679 contagios y 8 mil 766 muertes por el nuevo coronavirus.

En el caso de ayer, jueves 2 de diciembre, la SSA en Sonora reportó este jueves 2 de diciembre 271 casos cinco hospitalizados y tres muertes por Covid-19 en el estado.

Cabe recordar que este día, se confirmó en México el primer caso de la nueva variante Ómicron en un hombre adulto de 51 años que en días recientes viajó a Sudáfrica, país en donde se originó.

Hugo López-Gatell explicó en redes sociales que esta persona, cuya identidad no ha sido revelada por cuestiones de seguridad, se internó voluntariamente en un nosocomio particular de la CDMX y que su estado de salud no ha presentado complicaciones.