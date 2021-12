Interponen demanda contra Sergio Pablo Mariscal, exalcalde de Cajeme, y otro exfuncionario

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Cajeme.- Con la finalidad de ratificar una denuncia interpuesta contra funcionarios municipales de la pasada administración, Ana Guadalupe González, exdelegada de la comunidad de la Tinajera, acudió este viernes a la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA).

La exfuncionaria explicó que está ratificación de demanda se debe a irregularidades presentadas en una obra pública que sin ser funcional, se señaló como entregada.

Se trata de una obra de drenaje, que costó cerca de 18 millones de pesos (mdp), y todavía pidieron 3 mdp más, lo cual es una burla, ya que aunque no está terminada la pasada administración la registró como ya entregada", expresó.

Así mismo añadió que los funcionarios responsables son Jorge Pulido, encargado de la obra, José Guerra Beltrán, excontrator, José Carlos Galindo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Sergio Pablo Mariscal, exalcalde de Cajeme.

Finalmente la exdelegada, refirió haber recibido amenazas en caso de continuar con la ratificación de demanda.

He recibido mensajes para que no acudiera a la URA, por lo cual quiero dejar constancia que si me pasa algo a mi o a mi familia hago responsables a las personas que estoy señalando", expresó la exdelegada.

