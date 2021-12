Ciudad Obregón: Familia pierde su casa y sus pertenencias tras incendio; piden ayuda

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En plena víspera de Nochebuena, unos minutos bastaron para que años de esfuerzo fueran consumidos en su totalidad y es que Ramón Valenzuela y su familia, sufrieron la pérdida de su hogar a causa de un incendio.

Juntando los restos de lo que fuera su hogar, entre escombros y con la ayuda del mayor de sus 6 hijos, Ramón relató para TRIBUNA: “Fue de un momento para otro, afortunadamente en ese momento no se encontraba nadie en la casa, mi esposa había salido a conseguir para el gasto, llevándose a los niños, yo había salido a buscar algún trabajo, cuando me avisaron que se quemaba mi casa me vine corriendo, con la angustia de que estuviera mi familia dentro, pero gracias a Dios no fue así”.

Ramón realiza un silencio, y tras buscar en sus recuerdos, agarrando aire y fuerzas continuó: “Al llegar, ya estaban los Bomberos intentando apagar el fuego, intenté meterme a sacar a mis mascotas”, un nuevo silencio y con nostalgia explicó: “nuestra perrita acababa de tener cachorros, pero ya no pude sacarlos, solo nos quedó la madre”.

Un grito del pequeño Jorge, el menor de sus hijos de tan solo 2 años, regresa al presente a Ramón, quien compartió que, pese a la tragedia, agradece que su familia se encuentre a salvo. “Lo demás es solo material, si será difícil, perdimos una tele, camas, ropa, estufa, pero gracias al apoyo que nos han brindado los vecinos, poco a poco nos vamos recuperando, nos han dado ropa para los niños, cobijas, y se agradece”.

Tomando valor para dejar de lado algún orgullo, Ramón señaló: “Lo importante son ellos, mis hijos y esposa, no ha faltado apoyo en ropa o alimento, pero lo que si me urge es material para poder levantar un cuartito donde resguardarlos, con unos postes y láminas puedo empezar a levantar un techo para ellos, pasamos navidad unidos, y eso no tiene precio, pero ellos se merecen algo más”.

Finalmente, el padre de familia detalló que si alguna persona desea apoyarlo pueden localizarlos en el cruce de las calles Luis Ángel López Gutiérrez y Democracia, en la colonia Presidentes o al número 662 329 3923.

