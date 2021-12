Ciclistas enfrentan muchos retos al pedalear por las calles de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En los últimos años en Hermosillo se ha incrementado el uso de la bicicleta como medio de transporte, sin embargo los ciudadanos que hacen uso de ésta se enfrentan a algunos retos que incluso ponen en peligro su integridad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con el Perfil Ciclista de Hermosillo elaborado por el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público (Implan), las principales dificultades para las personas que utilizan dicho medio son la infraestructura ciclista adecuada, la seguridad vial y la señalización.

Los datos de la edición 2020 del estudio que permite conocer la población ciclista de la ciudad, así como identificar información confiable para las políticas de movilidad muestran que un 44 por ciento de las mujeres que hacen uso de la bicicleta consideraron que se necesita más y mejor infraestructura vial adecuada, mientras que en el caso de los hombres, el 32 por ciento consideró dicha situación.

Otra asignatura arrojó que el 20 por ciento de mujeres y el 33 por ciento de los hombres consideraron que hace falta mayor seguridad en el tráfico y en lo relacionado a la señalización, el 10 y 13 por ciento de mujeres y hombres, respectivamente vieron esto como una necesidad.

MOVILIDAD SEGURA E INCLUYENTE

Alma Angelina Gutiérrez Millán, coordinadora del colectivo Mujeres en Bici HMO manifestó que una ciudad en desarrollo sostenible como se pretende en Hermosillo, se debe basar en el respeto al espacio para cada una de las formas de movilidad, para que ésta sea segura, incluyente y equitativa.

Subrayó que un punto muy importante para garantizar la seguridad de los ciclistas que a diario circulan por las calles de Hermosillo, va relacionado con regular la velocidad de automovilistas.

Sancionar a quienes no respetan el límite de velocidad porque no es posible encontrar vehículos que van a gran velocidad en la ciudad. Las calles debería ser escenarios de paz y no de violencia vial", consideró la ciclista urbana.