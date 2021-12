De Laura Bozzo a Javier Lamarque: el club de los Honoris Causa sin validez

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Entre 20 mil y 50 mil pesos, a forma de "apoyo voluntario", cuesta un doctorado Honoris Causa de universidades y colegios privados que han hecho del otorgamiento de estos grados un negocio, así como una herramienta para sacar raja y traficar relaciones públicas.

Estas instituciones que no cuentan con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) dan el Honoris Causa sin importar el historial del personaje a galardonar, formando así un “exclusivo” club del cual el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano es parte.

Hay que recordar que un Honoris Causa es un título honorífico que da una universidad, asociaciones profesionales, academias o colegios (el cual debe de tener validez oficial) a personas eminentes y se otorga principalmente porque han destacado en ciertos ámbitos profesionales.

Lamarque y su título 'patito'

El pasado 23 de marzo de 2021, arropado por la militancia morenista y por su esposa Martha Patricia Patiño Fierro, Lamarque Cano recibió del Claustro Mundial Universitario un doctorado Honoris Causa por su “trayectoria en la lucha social por más de 45 años”.

Durante esa ceremonia, el morenista aprovechó su discurso para mandar un mensaje a la militancia de su partido y aseguró que ellos serían los ganadores de las elecciones, lo que resultó ser cierto. Lo que no resultó ser verdadero es su Honoris Causa, pues el Claustro Mundial Universitario, institución que otorgó el reconocimiento, no cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la Secretaría de Educación.

El RVOE es la herramienta, por la que cualquier persona puede verificar si la escuela con la que planea entablar relaciones cuenta o no con registro de la SEP, en este sistema entran públicas y privadas. TRIBUNA entró a la plataforma para verificar la información del Claustro Mundial Universitario (imagen 1.1) y el resultado fue: “No existe información con los parámetros seleccionados”, se buscó la validez de la institución a nivel estatal (Sonora) y en cada uno de los 31 estados restantes de la República a nivel federal, siempre con la misma respuesta: “no existe información”.

Imagen 1.1 Verificación del Honoris Causa de Carlos Javier Lamarque Cano.

Pero el Claustro Mundial Universitario no solo no tiene registro de validez oficial, tampoco cuenta con alguna sede física u oficinas, ni en Cajeme, ni en Sonora, ni a nivel nacional, ni siquiera en la Ciudad de México. Al entrar a sus redes sociales no se encuentra nada de información, en su Facebook, Claustro Mundial Universitario Honoris Causa' el cual tiene solo 524 ‘me gusta’, la última publicación es del 27 de noviembre de 2020.

En el apartado de información no cuenta con ninguna dirección o número de teléfono y solamente tiene la liga de su Twitter: @MundialClaustro. Esa cuenta, creada en abril de 2020, solo cuenta con 42 seguidores y su último tweet es de julio de 2020.

Un “funcionario” que no lo es

La historia del Honoris Causa de Javier Lamarque no termina ahí, si se observa con detenimiento las fotos de la entrega se puede observar en una de las lonas (imagen 1.2) el nombre de ‘Fundación Jabel Ramírez A.C’, esta organización con presencia en distintos estados de la República y en alianza con la Cuarta Transformación, fue creada por Javel Ramírez Robledo quien se presenta como funcionario (de ello da cuenta su página de Facebook ‘Fundación JABEL Ramírez A.C’) de la Oficina de Presidencia de la República, sin serlo, pues no existen registro de que alguna vez Ramírez Robledo formara parte de.

Imagen 1.2. Entrega de Honoris Causa a Javier Lamarque.

Ramírez Robledo también dice tener un Premio Nacional de la Paz que fue otorgado por el Senado, supuestamente, aunque la ceremonia fue hecha por la misma escuela sin registro y validez: el Claustro Mundial Universitario. La ‘Fundación Jabel Ramírez A.C’ ha servido como una especie de club para los morenistas en Sonora.

En él destacan personas como el propio alcalde Javier Lamarque Cano, quien es cercano a Javel (imagen 1.3); pero también el príncipe de tribu Buntú de Camerún Jean Louis Bingn, quien causó furor por asistir a la toma de protesta del alcalde de Empalme.

Imagen 1.3. Señalado, el príncipe de tribu Buntú de Camerún Jean Louis Bingn, quien causó furor por asistir a la toma de protesta del alcalde de Empalme.

Claustro Mundial Universitario

Como ya se había mencionado de esta universidad no se tienen muchos registros, en su página de Internet (http://claustrodoctoral.com) aseguran ser “una comunidad de integración y apoyo académico con representación en 180 países, así como con participación de innumerables universidades, centros de educación superior e instituciones encaminadas a promover la educación, la capacitación y el desarrollo integral del ser humano”.

En su misma página muestran a algunos personajes que han obtenido un Honoris Causa mediante ellos, entre los que destacan: el actor y cantante de cine mexicano José Luis Cordero ‘Pocholo’ y el cantante y participante de ‘La Academia’ Víctor García. Más información sobre la institución no hay, salvo a las notas periodísticas, que la ligan con la venta de grados a cambio de jugosos donativos.

Fuentes que prefirieron mantener el anonimato comentaron a TRIBUNA que para obtener un Honoris Causa solamente se necesita tener un contacto dentro de alguna de las instituciones que los expidan y realizar una aportación “voluntaria”.

El costo dependerá puede ser de 25 a 30 si es algo sencillo y no tan destacado, pero si quieres el reconocimiento con alguna especialidad o por alguna trayectoria su costo puede incrementar de 30 a 35 mil, hay quienes hasta pagan 50 mil para que la ceremonia que se realiza sea enfocada solamente en ellos”, explicó una de las fuentes, que ha visto desfilar a un sin fin de personajes, políticos en su mayoría, con su Honoris Causa.

Un club para traficar relaciones

Pero Lamarque Cano no está solo, es parte de un “exclusivo” club de personajes que también han sido “reconocidos” por estás instituciones que carecen de validez, escuelas como el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (IMELE), que tampoco es reconocida por el RVOE, y que ha otorgado un Honoris Causa a la mismísima secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.

Otra en la lista, es la polémica conductora y hasta hace meses prófuga de la justicia, Laura Bozzo quien fue galardonada por el Claustro Académico Universitario, otra institución sin validez. La actriz Geraldine Bazán recibió de la Universidad Instituto Americano Cultural el Honoris Causa por su labor con instituciones y altruismo.

También han recibido el Honoris Causa: Gustavo Adolfo Infante, Jaime Maussan, Carlos Trejo, Tatiana, Laureano Brizuela, El Mijis (Pedro Carrizales), Rosa Gloria Chagóyan (‘Lola la trailera’), Jorge Muñiz (El Coque Muñiz), Ignacio López Tarso, Ana Guevara, Sergio Mayer, Roberto Palazuelos, Carlos Pozos (‘Lord Molécula), entre muchos otros, todos en instituciones sin validez ante la SEP.

