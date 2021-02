"Me quedé sola": Viuda del 'Abuelito de los coricos' habla del terrible asesinato en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 21 de enero Saúl Isaías o mejor conocido como el ‘Abuelito de los coricos’ salió a vender su producto como todos los días para regresar con pan y compartirlo al lado de su esposa Norma Yolanda, pero ya no regresó. El 24 de enero fue encontrado en Plano Oriente sin vida en una bolsa negra, se convirtió en una estadística más de los homicidios en el municipio.

Su ahora viuda, Norma Yolanda, está completamente destrozada y aunque sabe cómo está la inseguridad en el municipio nunca se imaginó que ellos serían víctimas.

Leer también: Comando armado acribilla a seis hombres y una mujer en Ojuelos, Jalisco

Éramos solo él y yo aquí en la casa, teníamos planes juntos, esta semana planeábamos ir a visitar a mi hija, pero me quedé sola, me quedo sola en esta casa, aunque la verdad él no se ha ido, por la forma en que me lo arrebataron, su presencia sigue aquí, su preocupación siempre fue cuidar de mí y sé que de alguna manera seguirá pendiente de mí”, relata Norma para TRIBUNA.

Norma es la viuda de Saúl que quedó desamparada luego del asesinato de su esposo

Alistándose para salir a realizar los trámites en la funeraria, Norma voltea a ver la fachada de lo que fue un hogar, y con voz decidida expresa:

Me voy a ir de aquí de Obregón, ¿qué voy a hacer sin dinero, sin nada, mi Saúl era quien me hacía compañía? Salía con él a vender los coricos, para no estar sola, y ahorita pues… estoy sola”.

También te puede interesar: Cajeme llega a 67 homicidios: Muere joven herido en ataque armado de Esperanza

Tras un instante en el que Norma recordaba estar parada en ese mismo porche, despidiendo a su pareja, dándole la bendición para que regresara con bien, con un nudo en la garganta, el ‘golpe de la realidad’, la regresa a su realidad y comenta:

Él trabajaba de todo, era albañil, sabía de fontanería, lo que fuera para poder completar el gasto, y ahora solo es un recuerdo, no es el primer dolor que sufro hace poco perdí a mis padres, él era bueno, la gente que lo conocía lloró por él”.

Decidida en abandonar esta ciudad que solo dolor le ha dejado, y a pesar de que tiene dos hijas viviendo aquí, Norma comenta que su plan es regresar a Hermosillo, su ciudad natal.

Como no tengo dinero puse a la venta una tele y un mueble, quiero juntar dinero para mi pasaje, ya me deshice de las cosas de mi ‘viejo’, que solo me traen más dolor, solo me quedé con un cambio de ropa, su favorita, ese lo conservaré para mí, incluso hay días que me pongo esa ropa y siento que aún me abraza”.

También puedes leer: Cajeme: Agresión armada deja a joven herido de gravedad en Esperanza

Llegaron los agentes de la Policía Investigadora en la noche, hablaron con mi hija y a mí no me querían decir, pero, de todos modos, yo ya sentía su pérdida, solo quiero ahora que den con quienes me lo quitaron, que se haga justicia y agarren al que lo mató”.

Norma, cierra la puerta del domicilio, y fijando su mirada en la ventana, explica:

Él se fue con el pendiente de mí, iba a traer para cenar, y no llegó, lo busque y le pedí a Dios que lo recogiera, ya lo entregue en sus manos, para que no ande penando, y si pudiera oírme quiero sepa que estaré bien, que no se preocupe ya, y que me espere, ya me resigne”.

Finalmente, explicó que no pide nada, solo justicia. Sus vecinos llaman a la sociedad que pueda apoyar con dinero para llegar a Hermosillo o con víveres, indicando que Norma tiene su domicilio en la calle de los Castillos N°3812 en la colonia Villas del Rey.